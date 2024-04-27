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Блогерка-мільйонниця Саша Бо похизувалася фігурою через 5 місяців після третіх пологів (фото)

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Іванна Пашкевич

Українська блогерка Саша Бо, яка у листопаді минулого року втретє стала мамою, показала струнку фігуру через 5 місяців після пологів.

Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram інфлюенсерки.

Саша Бо похизувалася фігурою

На кадрах, які зірка соцмереж опублікувала у своїх stories, вона позує перед дзеркалом у спідньому, чорному топі та з тюрбаном для волосся на голові.

"Субота. Мої у ліжку, а я масочки роблю", - написала блогерка.

Саша Бо показала фігуру після третіх пологів (фото: instagram.com/sashaabo)

До слова, Саша Бо не соромиться показувати себе справжню на камеру.

Ба більше, вже на п’ятий день після пологів вона ділилася с підписниками, який вигляд має її фігура.

Нагадаємо, інфлюенсерка стала мамою втретє наприкінці листопада. У неї народилася донька від стоматолога Платона Тарнавського, який став її другим чоловіком. Пара одружилася у вересні 2022 року.

Від попереднього шлюбу з блогером Ігорем Пустовітом Саша має двох синів: Данила та Євгена.

Саша Бо з чоловіком і дітьми (фото: instagram.com/sashaabo)

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