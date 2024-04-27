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Блогерша-миллионница Саша Бо похвасталась фигурой через 5 месяцев после третьих родов (фото)

Саша Бо (фото: instagram.com/sashaabo)
Автор: Иванна Пашкевич

Украинская блогерша Саша Бо, которая в ноябре прошлого года в третий раз стала мамой, показала стройную фигуру через 5 месяцев после родов.

Об этом пишет РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Instagram инфлюэнсерши.

Саша Бо похвасталась фигурой

На кадрах, которые звезда соцсетей опубликовала в своих stories, она позирует перед зеркалом в нижнем белье, черном топе и с тюрбаном для волос на голове.

"Суббота. Мои в постели, а я масочки делаю", - написала блогерша.

Саша Бо показала фигуру после третьих родов (фото: instagram.com/sashaabo)

К слову, Саша Бо не стесняется показывать себя настоящую на камеру.

Более того, уже на пятый день после родов она делилась с подписчиками, как выглядит ее фигура.

Напомним, инфлюенсерша стала мамой в третий раз в конце ноября. У нее родилась дочь от стоматолога Платона Тарнавского, который стал ее вторым мужем. Пара поженилась в сентябре 2022 года.

От предыдущего брака с блогером Игорем Пустовитом Саша имеет двух сыновей: Даниила и Евгения.

Саша Бо с мужем и детьми (фото: instagram.com/sashaabo)

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