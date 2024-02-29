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Блогерка дізналась, що у своїй сумці носить инфлюенсер Тарас Нестеренко (відео)

Тарас Нестеренко (фото: instagram.com/tarasnesterenko_ )
Автор: Юлія Любченко

Блогерка зі Львова Маша Батіг, здається на вулицях Львова розпитує у перехожих, що вони носять в сумках. І до її камери вже встигли потрапити зірки.

Про те, що у сумці носить відомий блогер, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на відео Марії в Instagram.

Рубрика "Що у вас в сумочці?"

Суть рубрики в тому, що дівчина посеред вулиць Львова зачіпає людей і просить їх показати, що вони носять з собою у сумках. Для того, щоб глядачі гарно побачили всі деталі, Маша має спеціальну "поличку" для речей. Таким чином глядачі бачать, що з собою носять зірки та прості перехожі. 

Марія вже зловила багатьох відомих людей та розпитала у них, що вони носять у своїх сумках, цього разу дівчина фактично висмикнула відомого блогера Тараса Нестеренко, в той час поки він фотографувався з прихильником. 

Але Тарас не відмовив дівчині, хоча й сильно здивувався такому зухвалому та досить особистому питанню. Він з азартом розповів, що носить з собою у модній сумці від бренду Tommy Hilfiger. Отже, у сумці інфлюенсера є такі речі, як:

  • дієві таблетки від горла
  • ключі від квартири, яку чоловік винаймає, поки знаходиться у Львові, до речі, біля оперного театру
  • гроші. 

Цього разу Маша й сама показала, що носить із собою у сумці, виявилось, що там помістилась "чекушка" і саме цей факт дуже здивував і Тараса й підписників блогерки.

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