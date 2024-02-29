Блогерка дізналась, що у своїй сумці носить инфлюенсер Тарас Нестеренко (відео)

Рубрика "Що у вас в сумочці?"

Суть рубрики в тому, що дівчина посеред вулиць Львова зачіпає людей і просить їх показати, що вони носять з собою у сумках. Для того, щоб глядачі гарно побачили всі деталі, Маша має спеціальну "поличку" для речей. Таким чином глядачі бачать, що з собою носять зірки та прості перехожі.

Марія вже зловила багатьох відомих людей та розпитала у них, що вони носять у своїх сумках, цього разу дівчина фактично висмикнула відомого блогера Тараса Нестеренко, в той час поки він фотографувався з прихильником.

Але Тарас не відмовив дівчині, хоча й сильно здивувався такому зухвалому та досить особистому питанню. Він з азартом розповів, що носить з собою у модній сумці від бренду Tommy Hilfiger. Отже, у сумці інфлюенсера є такі речі, як:

дієві таблетки від горла

ключі від квартири, яку чоловік винаймає, поки знаходиться у Львові, до речі, біля оперного театру

гроші.

Цього разу Маша й сама показала, що носить із собою у сумці, виявилось, що там помістилась "чекушка" і саме цей факт дуже здивував і Тараса й підписників блогерки.