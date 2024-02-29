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Блогерша узнала, что в своей сумке носит инфлюэнсер Тарас Нестеренко (видео)

Тарас Нестеренко (фото: instagram.com/tarasnesterenko_)
Автор: Юлия Любченко

Блогерша из Львова Маша Батиг, кажется на улицах Львова, расспрашивает у прохожих, что они носят в сумках. И в ее камеру уже успели попасть звезды.

О том, что в сумке носит известный блогер, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на видео Марии в Instagram.

Рубрика "Что у вас в сумочке?"

Суть рубрики в том, что девушка среди улиц Львова затрагивает людей и просит их показать, что они носят с собой в сумках. Для того чтобы зрители хорошо увидели все детали, Маша имеет специальную "полочку" для вещей. Таким образом, зрители видят, что с собой носят звезды и простые прохожие.

Мария уже поймала многих известных людей и расспросила у них, что они носят в своих сумках, на этот раз девушка фактически выдернула известного блоггера Тараса Нестеренко, пока он фотографировался с поклонником.

Но Тарас не отказал девушке, хотя и сильно удивился такому дерзкому и довольно личному вопросу. Он с азартом рассказал, что носит с собой в модной сумке от бренда Tommy Hilfiger. Итак, в сумке инфлюэнсера есть такие вещи, как:

  • действенные таблетки от горла
  • ключи от квартиры, которую мужчина снимает, пока находится во Львове, кстати, возле оперного театра
  • деньги.

На этот раз Маша сама показала, что носит с собой в сумке, оказалось, что там поместилась "чекушка" и именно этот факт очень удивил и Тараса и подписчиков блогерши.

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Блогблоггер