Блогерка дізналась, що з собою у сумці носить поліціянт. Цікаві речі (відео)

Що знаходиться у сумці поліціянта

Молода блогерка Маша Батіг зустрічає перехожих на вулицях Львова і просить показати, що вони носять у своїх сумках. У дівчини навіть є спеціальна біла підставка для того, щоб її героям було зручніше показати, що вони носять з собою, а глядачі чіткіше це побачили.

Цей формат є доволі цікавим, адже у її об’єктив часто потрапляють і зірки. Дівчина вже дізналась, що з собою носять, MELOVIN, MamaRika, Андрій Джеджула, Parfeniuk, Laud, Ксюша Манекен та інші зірки українського шоу-бізнесу.

Але оскільки Марія цікавиться цим е лише у зірок, то в її об’єктив часто потрапляють й звичайні люди та представники не зіркових професій. Тож, цього разу блогерці пощастило зустріти на вулиці поліціянтів і один з них залюбки розповів, що носить у своїй сумці.

У кадр Марії потрапив молодий поліціянт, який не засоромився і не лише назвав речі, які носить з собою, а ще й розповів ким саме він працює, з якого віку та які його подальші плани.

Отже, у сумці співробітника поліції опинилися шеврони, він сказав, що їх два. погони, які демонструють його звання рядового курсанта. Також у хлопця в сумці можна помітити дротові навушники білого кольору, які він засвітив у камері, коли передивлявся що там у нього є.

Як виявилось, хлопець вже три роки працює у поліції та сказав, що він обов’язково пов’яже своє майбутнє зі сферою правоохоронних органів, бо йому вона близька.

А ось найбільшою метою у житті молодого правоохоронця виявилась - дожити до 45 років і спокійно піти на пенсію.