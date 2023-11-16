Кусачки, стакани і ролекси: блогерка показала, що з собою у сумочці носить MELOVIN
Маша - львівська блогерка, яка зупиняє людей на вулицях та просить показати, що вони носять з собою у сумочках.
А от що носить у своєму рюкзаці MELOVIN, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram- сторінку блогерки.
Що MELOVIN носить з собою в сумці
Молода блогерка Маша Батіг вже дізналась, що з собою носять MamaRika, Андрій Джеджула, Parfeniuk, Laud, Ксюша Манекен та інші зірки українського шоу-бізнесу.
Та цього разу в кадр дівчини випадково потрапив MELOVIN, який залюбки показав, що носить в рюкзаку.
Нещодавно співак був у Львові з вуличним концертом і під час вечірніх прогулянок його вхопив відомий блогер Ніколас Карма, який дізнався, скільки коштує Look артиста. А також пощастило його впіймати й Маші Батіг.
Фішка дівчини в тому, що вона пропонує своїм героям викласти речі на спеціальну велику дошку, щоб глядачі мали змогу роздивитися що ж там за предмети знаходяться у сумках відомих людей та простих перехожих.
Варто сказати, що це досить цікавий формат, оскільки таким чином зірки стають трохи ближчими до людей та розкриваються з нових сторін, адже ці всі відео не є запланованими.
Як виявилось, MELOVIN носить з собою досить незвичні речі, а саме:
- одноразові стаканчики
- кусачки (але для чого не сказав)
- книга "Дофамінове покоління", яку артист радить прочитати
- ролекси, які співак, за його словами, придбав на звичайному ринку в Бангкоку
- парфуми
- ролик для очищення одягу з липучками.
Доволі цікавий набір з собою носить юнак, але всі ці речі йому точно потрібні. До речі він дуже відверто й щиро поспілкувався з Машею Батіг та залишив свій автограф на її білій дошці для речей та залишив приємні емоції, як авторці блогу, так і глядачам, адже підійшов до цього з позитивом.
Раніше ми розповідали про те, що Ніколас Карма розсекретив вартість луку епатажного співака MELOVIN.
Також читайте наш матеріал про те, що MELOVIN назвав свою невиліковну хворобу.