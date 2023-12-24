Блогерша узнала, что с собой в сумке носит полицейский. Интересные вещи (видео)

Находящийся в сумке полицейского

Молодая блоггер Маша Батиг встречает прохожих на улицах Львова и просит показать, что они носят в своих сумках. У девушки даже есть специальная белая подставка для того, чтобы ее героям было удобнее показать, что они носят с собой, а зрители более ясно это увидели.

Этот формат довольно интересен, ведь в ее объектив часто попадают и звезды. Девушка уже узнала, что с собой носят, MELOVIN, MamaRika, Андрей Джеджула, Parfeniuk, Laud, Ксюша Манекен и другие звезды украинского шоу-бизнеса.

Но поскольку Мария интересуется этим только у звезд, то в ее объектив часто попадают и обычные люди и представители не звездных профессий. На этот раз блоггерцы посчастливилось встретить на улице полицейских и один из них охотно рассказал, что носит в своей сумке.

В кадр Марии попал молодой полицейский, который не сконфузился и не только назвал вещи, которые носит с собой, но и рассказал, кем именно он работает, с какого возраста и какие его дальнейшие планы.

Итак, в сумке сотрудника полиции оказались шевроны, он сказал, что их два. погоны, демонстрирующие его звание рядового курсанта. Также у парня в сумке можно заметить проволочные наушники белого цвета, которые он зажег в камере, когда просматривал, что там у него есть.

Как оказалось, парень уже три года работает в полиции и сказал, что он обязательно свяжет свое будущее со сферой правоохранительных органов, потому что он близок.

А вот самой большой целью в жизни молодого милиционера оказалось - дожить до 45 лет и спокойно уйти на пенсию.