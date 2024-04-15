Блогер сказал, какие процедуры красоты делал Брэд Питт (видео)

Брэд Питт в свои 60 лет выглядит красиво, ведь он актер, публичный человек, и должен ухаживать за собой. А какие процедуры красоты он делал, показывает блоггер.

Какие косметические процедуры делал Брэд Питт

Брэд выглядит очень красиво, но он актер, к тому же один из самых популярных в мире. Поэтому уход за собой - это одна из составляющих его профессии. Ведь в кадре он должен выглядеть потрясающе. И это касается не только лица, но и физической формы.

"У Брэда Питта была, по моему мнению, подтяжка лица, даже с такими широкими углами челюсти, не бывает такого результата без операций в его возрасте, особенно, когда лицо в наклоне. Кстати, на ухе есть напоминание о шраме после подтяжки, но все же мне кажется, что там была эндоскопия", - говорит Дмитрий.

Как хранит красоту Брэд Питт (фото: instagram.com/bradpittofflcial)

"Также актер активно использует возможности косметологии. У него были морщины в 31 год, а с возрастом они становились меньше. Скорее всего - это бланширование мягким филлером или шлифовка", - рассказывает блогер.

"Был период, когда у Питта было немного раздутое лицо и он активно использовал филлеры, чтобы достичь эффекта лифтинга. И если этого не делать, то лицо ползет вниз, потому что без процедуры ему на чем держаться в зоне скул", - отмечает Святов.

По словам блогера, сейчас Брэд действительно классно выглядит и находится в отличной физической форме.