60-річний Бред Пітт зробив пластику обличчя: який вигляд зараз має актор (відео)
У мережі почалося ширитися відео, на якому лікар коментує зовнішність Бреда Пітта, яка здається нестаріючою, і розповідає, що голлівудській зірці вдалося повернути час на 30 років назад за допомогою дороговартісної пластичної операції.
Про це пише РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram косметолога і блогера Dr Jonny.
Бред Пітт зробив пластику обличчя
Лікар припустив, що актор зробив собі підтяжку обличчя - і заплатив за неї 120 тисяч доларів.
У своєму ролику експерт порівняв фото Пітта з Оскару 2020 з кадрами, зробленими у липні минулого року на Вімблдоні.
Бред Пітт "до" та "після" пластичної операції (фото: instagram.com/drjb.aesthetics)
Дивлячись на ці знімки, звісно, складно не помітити, що колишній Анджеліни Джолі став мати набагато кращий вигляд: зникли вікові зморшки, шкіра більше не в'яла, та й загалом зник втомлений вигляд.
На підтяжку обличчя вказує і те, що біля вуха у зірки з'явився характерний для цієї операції невеликий шрам.
Бред Пітт зробив пластичну операцію (фото: instagram.com/drjb.aesthetics)
"Коли ви бачите його в профіль, можете помітити вражаючі зміни контуру нижньої частини обличчя. Ймовірно, це пов'язано з підтяжкою, про це говорить шрам - це класичний вид шраму від підтяжки обличчя. Шкіра навколо нього піднята", - стверджує блогер.
За його словами, Бред майже повернувся до того, який вигляд мав у 2000-х. І це вельми іронічно, адже актор колись зіграв роль молодого Бенджаміна Баттона. Тепер же він сам ним став наяву.
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