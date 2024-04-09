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Блогер сказав, які інʼєкції краси робили Барських та Козловський: вас це здивує

Вівторок 09 квітня 2024 18:47
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Блогер сказав, які інʼєкції краси робили Барських та Козловський: вас це здивує Які ін’єкції краси робили Барських та Козловський (колаж: РБК-Україна)
Автор: Юлія Любченко

Ми звикли, що ін’єкції краси роблять зокрема жінки, але чоловікам, які є публічними також варто слідкувати за своєю зовнішністю, і такі є в українському шоу-бізнесі.

Про те, хто саме робить ін’єкції краси, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Instagram-відео блогера Дмитра Святова.

Хто з українських зірок-чоловіків робить ін’єкції краси

Блогера, за його словами, просили зробити огляд на чоловічу зовнішність, тобто, хто з них робив якісь косметологічні процедури. І, згідно зі словами Дмитра, поки у його списку таких чоловіків двоє - Макс Барських та Віталій Козловський.

Святов каже, що спостерігаючи за мімікою Козловського, видно, що він робив ботокс чола та міжбрівки, і це дуже помітно, адже у нього специфічно рухаються хвостики брів.

Якщо порівняти зовнішній вигляд Віталія у 2017 році та зараз, видно, що його чоло зараз майже не рухливе і не має жодної зморшки, а раніше все це було присутнє.

За словами Дмитра, йому рідко подобається ботокс на чоловіках, але у Козловського воно не виглядає жінчоним, як у більшості випадках.

Блогер сказав, які інʼєкції краси робили Барських та Козловський: вас це здивує

Віталій Козловський (фото: instagram.com/vkozlovsky_music)

"Макс Барських також коле ботокс у чоло, але коли його дія припиняється, то зморшки знову стають помітними, і це в артиста з молодого віку", - зазначає блогер.

На одному з крайніх інтерв’ю Святова помітив, що у Макса заблокована міміка. А також, на його думку, співак коле філлер у вилиці.

Блогер сказав, які інʼєкції краси робили Барських та Козловський: вас це здивує

Макс Барських (фото: instagram.com/max_barskih)

"Також була пересадка волосся, адже багато років тому ми бачимо, як у нього порідшало волосся, а на більш нових фото вони значно виросло - і це називається заміщення", - розповів блогер.

І звісно, він зауважив на вінірах, які змінили форму обличчі та підняли прикус.

Раніше ми розповідали, як Барських виглядав у 2007 році.

Також читайте, як Козловський розчулив новими фото з крихітним сином.

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Віталій Козловський Макс Барських Краса Зірки шоу-бізнесу
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