Блогер всего одним фото показал, что такое настоящий "совок"

Известный блогер Максим Мирович решил показать всего на одном фото воплощение "совка". Смысл кадра в том, что только люди с советским мышлением, когда ничего не делалось нормально, могли додуматься до такого.
Об этом блогер рассказал на своей странице в Тwitter.
"Как объяснить, что такое совок при помощи одной фотографии", - подписал кадр он.
На фото высокая двустворчатая деревянная дверь "сталинки", которую обрезали и при помощи монтажной пены вмонтировали металлическую дверь.
Фото: facebook.com/mirovichmedia
В комментариях пользователи поиронизировали над снимком:
Сталинские здания - общее разговорное название многоквартирных домов, сооружавшихся в СССР с 1933 года до начала 1960-х годов. "Сталинки" представляют собой капитальные многоквартирные дома со всеми коммунальными удобствами, высотой от двух этажей и стенами из негорючих материалов. Потолки в таких квартирах были высотой не мене трех метров.
Ранее Максим Мирович также публиковал запрещенные фото из СССР, которые не успели уничтожить.
Отметим, что с советской безвкусицей в строительстве и ремонте, символом которой стали также советские "хрущевки", намерены бороться. 30 тысяч таких домов хотят снести в Украине - недавно выяснилось, куда переселят людей.