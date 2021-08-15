Блогер всього одним фото показав, що таке справжній "совок"

"Як пояснити, що таке совок за допомогою однієї фотографії", - підписав кадр він.

На фото висока двостулкові дерев'яні двері "сталінки", яку обрізали і за допомогою монтажної піни вмонтували металеві двері.

Фото: facebook.com/mirovichmedia

У коментарях користувачі поіронізували над знімком:

Занадто рівно пофарбовано, буржуйські технології. У совку м. б. пофарбовано пальцем, і слід від зірваного папірця "обережно пофарбовано". Папірець валяється тут же.

Страх втратити бідність - найстрашніший страх.

Стелі в квартирі теж напевно опустили.

Совок - він же в головах

Побачив, і як пінопластом по склу. Аж зуби заболіли.

Для довідки:

Сталінські будівлі - загальна розмовна назва багатоквартирних будинків, що споруджувалися в СРСР з 1933 року до початку 1960-х років. "Сталінки" являють собою капітальні багатоквартирні будинки з усіма комунальними зручностями, висотою від двох поверхів і стінами з негорючих матеріалів. Стелі в таких квартирах були висотою не менше трьох метрів.