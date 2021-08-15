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Блогер всього одним фото показав, що таке справжній "совок"

Автор: Світлана Мащенко

Відомий блогер Максим Мирович вирішив показати всього на одному фото втілення "совка". Сенс кадру в тому, що тільки люди з радянським мисленням, коли нічого не робилося нормально, могли додуматися до такого.

Про це блогер розповів на своїй сторінці в Facebook Тwitter.

"Як пояснити, що таке совок за допомогою однієї фотографії", - підписав кадр він.

На фото висока двостулкові дерев'яні двері "сталінки", яку обрізали і за допомогою монтажної піни вмонтували металеві двері.

Фото: facebook.com/mirovichmedia

У коментарях користувачі поіронізували над знімком:

  • Занадто рівно пофарбовано, буржуйські технології. У совку м. б. пофарбовано пальцем, і слід від зірваного папірця "обережно пофарбовано". Папірець валяється тут же.
  • Страх втратити бідність - найстрашніший страх.
  • Стелі в квартирі теж напевно опустили.
  • Совок - він же в головах
  • Побачив, і як пінопластом по склу. Аж зуби заболіли.

Для довідки:

Сталінські будівлі - загальна розмовна назва багатоквартирних будинків, що споруджувалися в СРСР з 1933 року до початку 1960-х років. "Сталінки" являють собою капітальні багатоквартирні будинки з усіма комунальними зручностями, висотою від двох поверхів і стінами з негорючих матеріалів. Стелі в таких квартирах були висотою не менше трьох метрів.

Раніше Максим Мирович також публікував заборонені фото з СРСР, які не встигли знищити.

Відзначимо, що з радянським несмаком у будівництві та ремонті, символом якої стали також радянські "хрущовки", мають намір боротися. 30 тисяч таких будинків хочуть знести в Україні - нещодавно з'ясувалося, куди переселять людей.

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