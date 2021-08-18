Яблочный Спас 2021: сильная молитва и заговоры на достаток и исполнение желания

Яблочный Спас или Преображение Господне верующие в Украине, православные и греко-католики, будут отмечать уже 19 августа. В этот важный религиозный праздник в церквях освящают летние дары природы, и обязательно - яблоки, над которыми священники читают особые молитвы.
Христиане также на Спас обращали к Богу просьбы и молитвы, вопрошая о всяческих благах. Также в старину широко практиковали заговоры и гадания при помощи яблок. Как это происходило и какие слова произносили в молитвах - читайте в материале ниже.
Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем,
Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его!
Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное
к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти.
Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей
преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество.
Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими
прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.
В старину говорили, что можно погадать на первом яблоке и загадать заветное желание. Для этого нужно было:
На украинских землях нередко на Яблочный Спас совершали заговоры на достаток, финансовое благополучие и деньги:
Ранее мы рассказывали, что обязательно нужно освятить в храме на Яблочный Спас 19 августа, чтобы было счастье и достаток круглый год.