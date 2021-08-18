Яблочный Спас 2021: сильная молитва и заговоры на достаток и исполнение желания

Молитва на Преображение Господне (Яблочный спас)

Господи Иисусе Христе, Боже наш, во Свете живый неприступнем,

Сияние сый Славы Отчия и Образ Ипостаси Его!

Егда прииде исполнение времен, Ты за милосердие неизреченное

к падшему роду человеческому Себе умалил еси, зрак раба приял еси, смирил еси Себе, послушлив бысть даже до смерти.

Обаче прежде Креста и вольныя страсти Твоея на горе Фаворстей

преобразился еси в Божественней Славе Своей пред святыми Твоими ученики и Апостолы, мало скрыв плоти восприятие, да егда Тя узрят распинаема, и смерти предаваема, уразумеют убо страдание Твое вольное и Божество.

Даруй же и нам всем, пречистыя Плоти Твоея Преображение празднующим, чистым сердцем и нескверными умы взыти на Святую гору Твою, в селения святыя славы Твоея, идеже глас чист празднующих, глас несказаннаго радования, да тамо купно с ними лицем к лицу узрим Славу Твою в невечернем дни Царствия Твоего, и со всеми святыми, от века Тебе благоугодившими

прославим Всесвятое имя Твое со Безначальным Твоим Отцем и Пресвятым и Благим и Животворящим Твоим Духом ныне и присно и во веки веков. Аминь.

Гадание и заговоры на Яблочный Спас, как загадать желание

В старину говорили, что можно погадать на первом яблоке и загадать заветное желание. Для этого нужно было:

Загадать желание перед тем, как откусить освященное яблоко. Верили, что оно обязательно сбудется. Желание должно быть добрым и светлым, если задумать зло направленное против кого-то, оно вернется к вам бумерангом.

А еще наделяли магической силой именно последний кусочек съеденного в этот день яблока. Говорили, что если сразу после его употребления загадать желание - оно обязательно исполнится.

Также считалось, что если откусить первое яблоко в этот день, и оно окажется кислым, то стоило готовиться к трудностям, а если плод будет сладким, то вскоре произойдут радостные события.

На украинских землях нередко на Яблочный Спас совершали заговоры на достаток, финансовое благополучие и деньги: