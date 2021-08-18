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Что строго запрещено делать на Яблочный Спас, чтобы не навлечь беду

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Среда 18 августа 2021 18:10
Что строго запрещено делать на Яблочный Спас, чтобы не навлечь беду Фото: Яблочный Спас 2021 (pixabay)
Автор: Светлана Мащенко

Яблочный Спас украинцы отметят уже 19 августа. В церковном календаре этот день связан с празднованием великого двунадесятого праздника Преображения Господнего. Главные традиции этот дня связаны с яблоками, которые, согласно приметам, до Спаса есть категорически нельзя.

Что еще запрещено делать в этот день - читайте ниже в нашем материале.

Главные запреты на Яблочный Спас

  • 19 августа запрещено заниматься любой работой по дому - уборкой, стиркой, утюжкой, кроме приготовления пищи.
  • Воздержитесь от ремонта, строительных работ, починки поломанных предметов обихода.
  • Отложите в сторону рукоделие - шитье, вязание, вышивку.
  • Не ругайтесь, не выясняйте отношения, избегайте ссор и конфликтов. Этот день нужно провести с позитивными мыслями и поступками.

Из необычных ограничений на 19 августа можно встретить такие:

На Спас нельзя убивать насекомых, даже вредителей. Считается, что из-за этого на вас могут обрушиться ненастья.

Не ешьте освященные яблоки, пироги из них в одиночку. Разделите трапезу с близкими, угостите друзей, соседей, поделитесь с нуждающимися.

Поскольку праздник отмечается в дни Успенского поста (14-27 августа), в этот день нельзя употреблять продукцию животного происхождения, даже пироги пекут на основе растительных компонентов.

С постными днями связан и запрет на употребление алкоголя в этот день - разве что немного красного вина. Также 19 августа можно сделать исключение и позволить себе блюда из рыбы.

Погадайте на первом яблоке и загадайте желание

Откусите яблоко - если оно кислое - готовьтесь к трудностям, сладкое - к радостям.

Загадайте желание перед тем, как откусить освященное яблоко, оно обязательно сбудется. Желание должно быть добрым и светлым, если задумать зло направленное против кого-то, оно вернется к вам бумерангом.

Ранее мы писали, что обязательно нужно освятить в храме на Яблочный Спас 19 августа, чтобы было счастье и достаток круглый год.

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