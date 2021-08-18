Яблочный Спас: что нужно обязательно освятить для счастья и достатка на целый год
19 августа 2021 по православному календарю отмечается Преображение Господне, которое в народе называется Яблочный Спас. В этот особенный день в храмах проводятся службы, куда люди несут на освящение главный символ этого дня - яблоки, но не только.
Что положить в праздничную корзинку и отнести в церковь, и что нельзя делать в праздник - читайте ниже в нашем материале.
Яблокам - да, алкоголю - категорическое нет
Второй Спас считается праздником урожая, ведь в это время как раз созревают фрукты, овощи, на пасеках собирают мед. Именно эти дары природы и результат тяжелого людского труда нужно положить в праздничную корзинку.
Обязательно освятите яблоки, добавьте в корзинку груши, виноград, сливы, помидоры, морковь, лук, любые другие овощи.
Мед, соты, пироги с яблоками, другая выпечка с фруктами или овощами будет уместна в корзинке.
Важно, чтобы тесто для пирогов было постным - на основе растительных жиров. Ведь с 14 по 27 августа длится Успенский пост. В это время под запретом мясо, яйца, рыба, молочные продукты, спиртное и плохие мысли.
А чтобы корзинка выглядела не только вкусно, но и нарядно, добавьте в нее колоски пшеницы и ржи, васильки и бархатцы (чернобрывцы).
Ни в коем случае не несите в храм алкоголь, мясо и другие продукты животного происхождения.
И главное: угостите освещенным родных, близких, друзей, знакомых и нуждающихся. Тогда в вашем доме поселится достаток и счастье на целый год.
Фото: Идеальная корзинка на Яблочный Спас (pixabay)
Погадайте на наливном яблочке на будущее
Какой вкус будет у первого яблока, таким будет ваше будущее. Кислое - готовьтесь к трудностям, сладкое - к радостям.
Загадайте желание перед тем, как откусить освященное яблоко, оно обязательно сбудется. Важно, чтобы желание было добрым и светлым, пожелания вреда кому-либо вернется к вам и собьет с ног бумерангом.
Яблоки до Спаса есть нельзя
Также 19 августа воздержитесь от таких дел:
- Любой работы по дому кроме приготовления пищи.
- Рукоделия, строительных работ, ремонта.
- Ссор, ругни, конфликтов, выяснения отношений.
Не убивайте на Спас насекомых, и не ешьте яблоки в одиночку, иначе на вас обрушатся ненастья.
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