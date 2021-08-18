Яблучний Спас 2021: сильна молитва і заговори на достаток і здійснення бажання

Молитва на Преображення Господнє (Яблучний спас)

Господи Ісусе Христе, Боже наш, у Світі Живий неприступною, Сяйво сий Слави Отчія і Образ Іпостасі Його!

Егда прииде виконання часів, Ти за милосердя невимовне до занепалого роду людському Собі применшив єси, зрак раба прийняв ти, упокорив єси Себе, послушлів бисть навіть до смерті.

Обаче перш Хреста і вольния пристрасті Твоєї на горі Фаворстей преобразився єси в Божественної слави Своєї перед святими Твоїми учні та апостоли, мало приховавши плоті сприйняття, та коли Тебе побачать распінаема, і смерті предаваемо, уразумеют убо страждання Твоє вільне й Божество.

Даруй же і нам усім, пречістия Плоті Твоєї Преображення святкують, чистим серцем і нескверний уми взить на Святу гору Твою, в селища святої слави Твоєї, ідеже глас чистий святкуючих, глас несказанного радування, та тамо купно з ними лицем до лиця побачимо Славу Твою в невечірньому дні Царства Твого, і з усіма святими, від віку Тобі догодили прославим Всесвяте ім'я Твоє з безначальним твоїм Отцем і Пресвятим і Благим і животворящим твоїм Духом нині і повсякчас і на віки віків. Амінь.

Ворожіння і заговори на Яблучний Спас, як загадати бажання

За старих часів говорили, що можна поворожити на першому яблуці та загадати заповітне бажання. Для цього потрібно було:

Загадати бажання перед тим, як відкусити освячене яблуко. Вірили, що воно обов'язково збудеться. Бажання має бути добрим і світлим, якщо задумати зло спрямоване проти когось, воно повернеться до вас бумерангом.

А ще наділяли магічною силою саме останній шматочок з'їденого в цей день яблука. Говорили, що якщо відразу після його вживання загадати бажання - воно обов'язково здійсниться.

Також вважалося, що якщо відкусити перше яблуко в цей день, і воно виявиться кислим, то слід було готуватися до труднощів, а якщо плід буде солодким, то незабаром відбудуться радісні події.

На українських землях нерідко на Яблучний Спас здійснювали заговори на достаток, фінансове благополуччя і гроші: