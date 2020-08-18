Яблочный Спас 2020: что строго запрещено делать в большой праздник

Яблочный Спас все православные украинцы отпразднуют уже завтра, 19 августа. В церковном календаре в этот день отмечается большой праздник Преображение Господне. Само собой, второй Спас (после Медового 14 августа) имеет ряд традиций, примет и строгих запретов. В материале Styler мы расскажем, что нельзя делать в этот день.

Согласно тексту Библии, в этот день на гору Фавор сошел Спаситель и раскрыл перед учениками тайну Христа. Поэтому великий праздник также называют Спасом на горе.

Преображение Господне совпадает с Успенским постом, который начинается 14 августа, а заканчивается - 27-го.

В этот день обязательно нужно побывать в храме и отстоять там службу. В церкви принять святить плоды. Как правило, это яблоки, но можно приносить на освящение другие плоды, в то числе и овощи.

А вот пьянок-гулянок в этот день устраивать нельзя. Отмечают второй Спас в спокойном семейном кругу.

Накануне праздника, нужно убрать жилище. Ведь встретить Спас в неубранном доме считается плохой приметой.

Отметим, что многие верующие и поныне не едят яблоки нового урожая до Спаса, считая это грехом. В народе полагали, что надкусив освященное яблоко, можно узнать про свое будущее. Если яблоко кисловатое - ждите трудностей, сладкое - к радостям.

Строгие запреты этого дня касаются уборки в доме, работы на огороде, в саду, рукоделия.

Нельзя 19 августа убивать насекомых, даже вредителей.

Ни в коем случае нельзя таить в себе обиду, конфликтовать, выяснять отношения и оскорблять людей.

Ранее мы писали, что строго запрещено делать на Медовый Спас, или Маковея.

Также сообщалось, сколько мы будем отдыхать в августе, где нас ждут три Спаса и затяжные выходные.