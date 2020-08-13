Медовый Спас 2020: что строго запрещено делать на Маковея

Медовый Спас 2020 (фото: freepik)

Медовый Спас, или Маковей украинцы будут праздновать 14 августа

Медовый Спас или Маковей в 2020 году православные украинцы традиционно отпразднуют 14 августа. Медовым его назвали не просто так - раньше с этого дня начинался сбор меда с пасек, которые к этому времени обычно переполнены. А название Маковей связано с братьями Маккавеями, которые приняли мученическую смерть за веру.

Конечно же главные традиции напрямую связаны с медом, а запреты в основном с Успенским постом, который начинается 14 августа, а заканчивается - 27-го. Что еще нельзя делать на Маковея, необычные приметы - в материале Styler.

Пчеловоды 14 августа достают готовые соты и несут их в церковь для освящения. Считается, что этот мед является целебным. В церкви также святят фрукты, мед, букеты, в состав которых входит мак.

Вечером этого дня раньше принято было собраться у водоемов, где обязательным лакомством был мед. Люди пекли медовые пряники, коржи, а также изделия с маком, который тоже созревал к этому времени.

Что категорически нельзя делать на Маковея

14 августа, как и на Ильин день, нельзя купаться. Считается, что можно утонуть либо заболеть.

В этот день начинается строгий Успенский пост, поэтому нужно соблюдать правила питания.

14 августа также нельзя громко говорить, шумно праздновать, так как пчелы плохо реагируют.

На Маковея нельзя ссориться, ругаться или желать кому-либо зла, иначе негатив вернется бумерангом.

В это день нельзя работать и убирать в доме: подобные дела лучше завершить накануне.

Отметим, что второй, Яблочный Спас, украинцы отпразднуют уже 19 августа - а третий - Ореховый - нас ждет 29 числа.

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