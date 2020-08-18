Яблучний Спас 2020: що строго заборонено робити у велике свято

Яблучний Спас всі православні українці відсвяткують вже завтра, 19 серпня. У церковному календарі в цей день відзначається велике свято Преображення Господнє. Само собою, другий Спас (після Медового 14 серпня) має ряд традицій, прикмет і строгих заборон. У матеріалі Styler ми розповімо, що не можна робити в цей день.

Згідно з текстом Біблії, в цей день на гору Фавор зійшов Спаситель і розкрив перед учнями таємницю Христа. Тому велике свято також називають Спасом на горі. Преображення Господнє збігається з Успенським постом, який починається 14 серпня, а закінчується - 27-го.

У цей день обов'язково потрібно побувати в храмі і відстояти там службу. В церкві прийняти святити плоди. Як правило, це яблука, але можна приносити на освячення інші плоди, в тому числі й овочі.

А ось п'янок-гулянок в цей день влаштовувати не можна. Відзначають другий Спас в спокійному сімейному колі.

Напередодні свята, потрібно прибрати оселю. Адже зустріти Спас в неприбраному будинку вважається поганою прикметою.

Відзначимо, що багато віруючих і понині не їдять яблука нового врожаю до Спаса, вважаючи це гріхом. У народі вважали, що надкусивши освячене яблуко, можна дізнатися про своє майбутнє. Якщо яблуко кислувате - чекайте труднощів, солодке - до радощів.

Суворі заборони цього дня стосуються прибирання в будинку, роботи на городі, в саду, рукоділля.

Не можна 19 серпня вбивати комах, навіть шкідників.

Ні в якому разі не можна таїти в собі образу, конфліктувати, з'ясовувати стосунки і ображати людей.

Раніше ми писали, що строго заборонено робити на Медовий Спас, або Маковія.

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