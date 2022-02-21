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Близится Великий пост 2022: даты, важные традиции и что нельзя делать

Автор: Светлана Мащенко

Великий пост 2022 начнется сразу же после недели Масленицы, и завершится в день светлого праздника Воскресения Христова. Пост продлиться 49 дней, и самыми строгими конечно же будут дни Страстной недели, что передуют Пасхе.

Что означает это особенное время, что нельзя и можно делать - читайте ниже в нашем материале Styler.

Что означает Великий пост, даты

Считается, что во время поста люди приобщаются к духовному, вспоминая о скитаниях Иисуса в пустыне, когда он отказывался от еды, чтобы приблизиться к Богу.

Даты поста являются подвижными, ведь зависят от Пасхи. В этом году мы отпразднуем главный христианский праздник по православному календарю 24 апреля. Соответственно пост будет длиться с 7 марта по 23 апреля.

Каждая неделя имеет свой смысл. Самые строгие - седьмая, а также первая неделя поста. В эти дни усердные верующие едят лишь раз в день либо совсем голодают.

При этом Великий пост не нужно воспринимать как пытку или наказание. Это подготовка к светлому празднику Пасхи и духовное очищение от греховных действий и мыслей.

Что нельзя делать в пост

Под запретом любые продукты животного происхождения.

В понедельник, среду и пятницу также запрещено есть термически обработанные продукты - исключительно сырые овощи и фрукты, орехи и хлеб (сухоядение). А в первую и последнюю недели поста можно есть только необработанную пищу.

Запрещены такие продукты:

  • мясо;
  • рыба и морепродукты;
  • молоко и молочные продукты;
  • алкоголь;
  • еда с добавлением растительного масла (во вторник, четверг).

Кроме ограничений в питании под запретом в это время шумное веселье, ложь, вредные привычки, интимная близость, ссоры, сквернословие, свадьбы.

Исключение: на Благовещенье (25 марта) и Вербное воскресенье (17 апреля). А на Лазареву субботу (16 апреля) - постящиеся могут добавить к обычной трапезе рыбью икру.

Кому можно не поститься

  • Пожилым людям, а также тем, у кого есть хронические болезни.
  • Тем, кто недавно перенес болезнь и восстанавливается.
  • Маленьким детям и беременным женщинам.
  • Людям, которые заняты на работах с тяжелым физическим трудом.

Врач-диетолог Анна Мельничук говорит, что нельзя соблюдать пост людям с проблемами застоя желчи, а также склонные к желчнокаменной болезни. Если люди с такими проблемами все же хотят придерживаться поста - им нужно пройти медицинское обследование.

"Если на УЗИ в брюшной полости наблюдается застой желчи, или уже есть камни, то сухоядение реально противопоказано. Для сокращения желчного пузыря нужна жировая фракция", - рассказала медик.

Ранее мы писали, сколько выходных и рабочих дней будет в марте 2022, и какие дни придется отрабатывать.

Также сообщалось, когда Пасха 2022, и все даты до 2030-го года.

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