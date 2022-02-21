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Наближається Великий піст 2022: дати, важливі традиції і що не можна робити

Автор: Світлана Мащенко

Великий піст 2022 почнеться відразу ж після тижня Масляної, і завершиться в день Світлого свята Воскресіння Христового. Піст триватиме 49 днів, і найсуворішими звичайно ж будуть дні Страсного тижня, що передують Великодню.

Що означає цей особливий час, що не можна і можна робити - читайте нижче в нашому матеріалі Styler.

Що означає Великий піст, дати

Вважається, що під час посту люди долучаються до духовного, згадуючи про поневіряння Ісуса в пустелі, коли він відмовлявся від їжі, щоб наблизитися до Бога.

Дати посту є рухливими, адже залежать від Великодня. Цього року ми відсвяткуємо головне християнське свято за православним календарем 24 квітня. Відповідно піст триватиме з 7 березня по 23 квітня.

Кожен тиждень має свій сенс. Найсуворіший - сьомий, а також перший тиждень посту. У ці дні старанні віруючі їдять лише раз в день або зовсім голодують.

При цьому Великий піст не потрібно сприймати як тортури або покарання. Це підготовка до світлого свята Великодня і духовне очищення від гріховних дій і думок.

Що не можна робити в піст

Під забороною будь-які продукти тваринного походження.

У понеділок, середу і п'ятницю також заборонено їсти термічно оброблені продукти - виключно сирі овочі і фрукти, горіхи і хліб (сухоїдіння). А в перший і останній тижні посту можна їсти тільки необроблену їжу.

Заборонені такі продукти:

  • м'ясо;
  • риба і морепродукти;
  • молоко і молочні продукти;
  • алкоголь;
  • їжа з додаванням рослинної олії (у вівторок, четвер).

Крім обмежень в харчуванні під забороною в цей час галасливі веселощі, брехня, шкідливі звички, інтимна близькість, сварки, лихослів'я, весілля.

Виняток: на Благовіщення (25 березня) і Вербну неділю (17 квітня). А на Лазареву суботу (16 квітня) - до звичайної трапези можна додати риб'ячу ікру.

Кому можна не поститися

  • Літнім людям, а також тим, у кого є хронічні хвороби.
  • Тим, хто нещодавно переніс хворобу і відновлюється.
  • Маленьким дітям і вагітним жінкам.
  • Людям, які зайняті на роботах з важкою фізичною працею.

Лікар-дієтолог Ганна Мельничук говорить, що не можна дотримуватися посту людям з проблемами застою жовчі, а також схильні до жовчнокам'яної хвороби. Якщо люди з такими проблемами все ж хочуть дотримуватися посту - їм потрібно пройти медичне обстеження.

"Якщо на УЗД в черевній порожнині спостерігається застій жовчі, або вже є камені, то сухоїдіння реально протипоказано. Для скорочення жовчного міхура потрібна жирова фракція", - розповіла медик.

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