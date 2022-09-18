Близится Михайлово чудо: что категорически нельзя делать в особый праздник

Что нельзя делать в этот день

В день Михайлового чуда нельзя ругаться и сплетничать. Также нужно отложить дела в огороде. Нельзя печь и выполнять тяжелую работу, даже домашнюю.

Верующие считают, что кто будет работать в этот день - того ждут неприятности.

После праздничного обеда или ужина не следует выбрасывать остатки пищи, а нужно поделиться с нуждающимися.

Нельзя заниматься рукоделием: шить, вышивать, вязать и т. д.

Грехом считается на Михаила сеять, пахать и выкапывать овощи, рубить дрова, печь хлеб и пироги.

Не рекомендуется злоупотреблять алкогольными напитками.

Запрещается врать, потому что иначе беды не избежать.

Что нужно сделать в праздник Архангела Михаила

В этот праздничный день в храмах ставят всеобщую свечу и служат молебен. Раньше верили, что на чудо Михайла может исполниться любое желание, поэтому святого просили только о самом важном.

В этот день нужно помогать другим, особенно тем, кто в этом нуждается и не может позаботиться о себе самом.