Близиться Михайлове чудо: що категорично не можна робити в особливе свято

Михайлове чудо українці святкуватимуть 19 вересня 2022. Свято присвячене Архангелу Михаїлу, який зміг здолати диявола, відправивши його разом зі свитою в пекло. Михаїла вважають головним борцем проти беззаконня і несправедливості.
Що заборонено робити в цей день, читайте нижче в матеріалі Styler.
У день Михайлового чуда не можна лаятися та пліткувати. Також потрібно відкласти справи у городі. Не можна і пекти та виконувати важку роботу, навіть хатню.
Віряни вважають, що хто працюватиме в цей день - на того чекають неприємності.
Після святкового обіду чи вечері не варто викидати залишки їжі, а потрібно поділитися з нужденними.
Не можна займатися рукоділлям: шити, вишивати, в'язати тощо.
Гріхом вважається на Михайла сіяти, орати та викопувати городину, рубати дрова, пекти хліб та пироги.
Не рекомендовано зловживати алкогольними напоями.
Забороняється брехати, тому що інакше біди не уникнути.
У цей святковий день в храмах ставлять загальну свічку і служать молебень. Раніше вірили, що на Михайлове чудо може здійснитися будь-яке бажання, тому святого просили тільки про найважливіше.
У цей день потрібно допомагати іншим, особливо тим, хто цього потребує і не може подбати про себе сам.
Раніше ми писали, коли святкують Різдво Богородиці, або Другу Пречисту.
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