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Близиться Михайлове чудо: що категорично не можна робити в особливе свято

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Неділя 18 вересня 2022 17:00
Близиться Михайлове чудо: що категорично не можна робити в особливе свято Фото: Михайлове чудо 19 вересня 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Михайлове чудо українці святкуватимуть 19 вересня 2022. Свято присвячене Архангелу Михаїлу, який зміг здолати диявола, відправивши його разом зі свитою в пекло. Михаїла вважають головним борцем проти беззаконня і несправедливості.

Що заборонено робити в цей день, читайте нижче в матеріалі Styler.

Що не можна робити в цей день

У день Михайлового чуда не можна лаятися та пліткувати. Також потрібно відкласти справи у городі. Не можна і пекти та виконувати важку роботу, навіть хатню.

Віряни вважають, що хто працюватиме в цей день - на того чекають неприємності.

Після святкового обіду чи вечері не варто викидати залишки їжі, а потрібно поділитися з нужденними.

Не можна займатися рукоділлям: шити, вишивати, в'язати тощо.

Гріхом вважається на Михайла сіяти, орати та викопувати городину, рубати дрова, пекти хліб та пироги.

Не рекомендовано зловживати алкогольними напоями.

Забороняється брехати, тому що інакше біди не уникнути.

Що треба зробити у свято Архангела Михаїла

У цей святковий день в храмах ставлять загальну свічку і служать молебень. Раніше вірили, що на Михайлове чудо може здійснитися будь-яке бажання, тому святого просили тільки про найважливіше.

У цей день потрібно допомагати іншим, особливо тим, хто цього потребує і не може подбати про себе сам.

Раніше ми писали, коли святкують Різдво Богородиці, або Другу Пречисту.

Крім того читайте про всі світські свята, які ми будемо відзначати у жовтні 2022, і чи будуть додаткові вихідні.

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