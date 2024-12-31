Блиск, мереживо та паєтки: українські зірки у захваті від цих фасонів суконь на Новий рік 2025
Для Нового року 2025 вбрання має бути не тільки стильним, а й відповідати святковій атмосфері. Можна підібрати сукню або образ зі штанами за рекомендацією для кожного знака Зодіаку або ж подивитися, що носять відомі українці.
РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які святкові образи українських зірок можна взяти собі на замітку для новорічної ночі.
Алла Барановська
Ексдружина Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська продемонструвала в мережі відразу декілька святкових луків. Один із них - у трендовому коричневому відтінку.
Вона вибрала сукню з довгими рукавами та розрізами на талії, розшиту паєтками.
Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)
Другий образ Барановської складався зі сріблястого топа і довгої спідниці з блискучого матеріалу сріблястого відтінку. Свій новорічний лук вона доповнила рожевою шубою з довгим ворсом.
Другий образ Барановської (фото: instagram.com/allabonya)
Христина Решетнік
Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала образ із чорною сукнею в довжині міді. Особливість вбрання - напівпрозорі вставки в зоні декольте, на рукавах і спідниці. Свій образ вона доповнила лаконічними туфлями-човниками бежевого відтінку на високих підборах і сірою сумкою відомого бренду.
Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Даша Євтух
Блогерка Даша Євтух, яка цього року вперше стала мамою, продемонструвала образ у червоній сукні з паєтками. Його вона доповнила чорними туфлями, розпущеним волоссям і природним макіяжем.
Даша Євтух з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)
Ілона Гвоздьова
Хореограф Ілона Гвоздьова продемонструвала образ з короткою сукнею, розшитою паєтками й бахромою. Доповнити лук вона вирішила високими чобітками та напівпрозорими колготками.
Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Раміна
Українська журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай показала стриманий образ із чорною сукнею на бретельках і з мереживом. Його вона доповнила укладкою і макіяжем з яскравим акцентом - червоними губами.
Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)
Христина Горняк
Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк продемонструвала кілька образів з довгою чорною сукнею з атласу. Вона також підкреслила губи червоною помадою. Завершити образ Горняк вирішила масивними прикрасами, маленькою сумкою-клатчем і туфлями на високих підборах.
Раніше Джамала, колишня Остапчука та дружина Решетніка показали образи з джинсами.
Також Кароль, Різатдінова, Ребрик і дружина Павліка показали святкові образи на Новий рік 2025.
Для написання матеріалу були використані сторінки в Instagram Алли Барановської, Христини Решетнік, Даші Євтух, Ілони Гвоздьової, Раміни, Христини Горняк.