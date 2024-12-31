Блиск, мереживо та паєтки: українські зірки у захваті від цих фасонів суконь на Новий рік 2025

Для Нового року 2025 вбрання має бути не тільки стильним, а й відповідати святковій атмосфері. Можна підібрати сукню або образ зі штанами за рекомендацією для кожного знака Зодіаку або ж подивитися, що носять відомі українці.

РБК-Україна (проєкт Styler) розповідає, які святкові образи українських зірок можна взяти собі на замітку для новорічної ночі.

Алла Барановська

Ексдружина Миколи Тищенка, бізнесвумен Алла Барановська продемонструвала в мережі відразу декілька святкових луків. Один із них - у трендовому коричневому відтінку.

Вона вибрала сукню з довгими рукавами та розрізами на талії, розшиту паєтками.

Алла Барановська (фото: instagram.com/allabonya)

Другий образ Барановської складався зі сріблястого топа і довгої спідниці з блискучого матеріалу сріблястого відтінку. Свій новорічний лук вона доповнила рожевою шубою з довгим ворсом.

Другий образ Барановської (фото: instagram.com/allabonya)

Христина Решетнік

Дружина телеведучого Григорія Решетніка Христина продемонструвала образ із чорною сукнею в довжині міді. Особливість вбрання - напівпрозорі вставки в зоні декольте, на рукавах і спідниці. Свій образ вона доповнила лаконічними туфлями-човниками бежевого відтінку на високих підборах і сірою сумкою відомого бренду.

Христина Решетнік (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Даша Євтух

Блогерка Даша Євтух, яка цього року вперше стала мамою, продемонструвала образ у червоній сукні з паєтками. Його вона доповнила чорними туфлями, розпущеним волоссям і природним макіяжем.

Даша Євтух з чоловіком і донькою (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Ілона Гвоздьова

Хореограф Ілона Гвоздьова продемонструвала образ з короткою сукнею, розшитою паєтками й бахромою. Доповнити лук вона вирішила високими чобітками та напівпрозорими колготками.

Ілона Гвоздьова (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Раміна

Українська журналістка та інтерв'юерка Раміна Есхакзай показала стриманий образ із чорною сукнею на бретельках і з мереживом. Його вона доповнила укладкою і макіяжем з яскравим акцентом - червоними губами.

Раміна (фото: instagram.com/raminalalala)

Христина Горняк

Колишня дружина телеведучого Володимира Остапчука Христина Горняк продемонструвала кілька образів з довгою чорною сукнею з атласу. Вона також підкреслила губи червоною помадою. Завершити образ Горняк вирішила масивними прикрасами, маленькою сумкою-клатчем і туфлями на високих підборах.