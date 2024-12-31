ua en ru
Вт, 31 декабря News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Ближний восток Лица Войны
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы

Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025

Вторник 31 декабря 2024 07:15
UA EN RU
Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025 Образы на Новый год от украинских звезд (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Катерина Собкова

Для Нового года 2025 наряд должен быть не только стильным, но и соответствовать праздничной атмосфере. Можно подобрать платье или образ с брюками по рекомендации для каждого знака Зодиака или же посмотреть, что носят известные украинцы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие праздничные образы украинских звезд можно взять себе на заметку для новогодней ночи.

Алла Барановская

Экс-супруга Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская продемонстрировала в сети сразу несколько праздничных луков. Один из них - в трендовом коричневом оттенке.

Она выбрала платье с длинными рукавами и разрезами на талии, расшитое пайетками.

Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Второй образ Барановской состоял из серебристого топа и длинной юбки из блестящего материала серебристого оттенка. Свой новогодний лук она дополнила розовой шубой с длинным ворсом.

Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025

Второй образ Барановской (фото: instagram.com/allabonya)

Кристина Решетник

Жена телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала образ с черным платьем в длине миди. Особенность наряда - полупрозрачные вставки в зоне декольте, на рукавах и юбке. Свой образ она дополнила лаконичными туфлями-лодочками бежевого оттенка на высоких каблуках и серой сумкой известного бренда.

Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Даша Евтух

Блогерша Даша Евтух, которая в этом году впервые стала мамой, продемонстрировала образ в красном платье с пайетками. Его она дополнила черными туфлями, распущенными волосами и естественным макияжем.

Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025

Даша Евтух с мужем и дочкой (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Илона Гвоздева

Хореограф Илона Гвоздева продемонстрировала образ с коротким платьем, расшитым пайетками и бахромой. Дополнить лук она решила высокими сапогами и полупрозрачными колготками.

Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Рамина

Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай показала сдержанный образ с черным платьем на бретельках и с кружевом. Его она дополнила укладкой и макияжем с ярким акцентом - красными губами.

Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Кристина Горняк

Бывшая супруга телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк продемонстрировала несколько образов с длинным черным платьем из атласа. Она также подчеркнула губы красной помадой. Завершить образ Горняк решила массивными украшениями, маленькой сумкой-клатчем и туфлями на высоких каблуках.

Ранее Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсами.

Также Кароль, Ризатдинова, Ребрик и жена Павлика показали праздничные образы на Новый год 2025.

Для написания материала были использованы страницы в Instagram Аллы Барановской, Кристины Решетник, Даши Евтух, Илоны Гвоздевой, Рамины, Кристины Горняк.

Читайте РБК-Украина в Google News
Тренды Модные тренды Стиль жизни
NEWS
За сутки россияне потеряли на фронте более 1600 солдат и 34 артсистемы, - Генштаб
За сутки россияне потеряли на фронте более 1600 солдат и 34 артсистемы, - Генштаб