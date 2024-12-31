Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025
Для Нового года 2025 наряд должен быть не только стильным, но и соответствовать праздничной атмосфере. Можно подобрать платье или образ с брюками по рекомендации для каждого знака Зодиака или же посмотреть, что носят известные украинцы.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие праздничные образы украинских звезд можно взять себе на заметку для новогодней ночи.
Алла Барановская
Экс-супруга Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская продемонстрировала в сети сразу несколько праздничных луков. Один из них - в трендовом коричневом оттенке.
Она выбрала платье с длинными рукавами и разрезами на талии, расшитое пайетками.
Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)
Второй образ Барановской состоял из серебристого топа и длинной юбки из блестящего материала серебристого оттенка. Свой новогодний лук она дополнила розовой шубой с длинным ворсом.
Второй образ Барановской (фото: instagram.com/allabonya)
Кристина Решетник
Жена телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала образ с черным платьем в длине миди. Особенность наряда - полупрозрачные вставки в зоне декольте, на рукавах и юбке. Свой образ она дополнила лаконичными туфлями-лодочками бежевого оттенка на высоких каблуках и серой сумкой известного бренда.
Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)
Даша Евтух
Блогерша Даша Евтух, которая в этом году впервые стала мамой, продемонстрировала образ в красном платье с пайетками. Его она дополнила черными туфлями, распущенными волосами и естественным макияжем.
Даша Евтух с мужем и дочкой (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)
Илона Гвоздева
Хореограф Илона Гвоздева продемонстрировала образ с коротким платьем, расшитым пайетками и бахромой. Дополнить лук она решила высокими сапогами и полупрозрачными колготками.
Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)
Рамина
Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай показала сдержанный образ с черным платьем на бретельках и с кружевом. Его она дополнила укладкой и макияжем с ярким акцентом - красными губами.
Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)
Кристина Горняк
Бывшая супруга телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк продемонстрировала несколько образов с длинным черным платьем из атласа. Она также подчеркнула губы красной помадой. Завершить образ Горняк решила массивными украшениями, маленькой сумкой-клатчем и туфлями на высоких каблуках.
Ранее Джамала, бывшая Остапчука и жена Решетника показали образы с джинсами.
Также Кароль, Ризатдинова, Ребрик и жена Павлика показали праздничные образы на Новый год 2025.
Для написания материала были использованы страницы в Instagram Аллы Барановской, Кристины Решетник, Даши Евтух, Илоны Гвоздевой, Рамины, Кристины Горняк.