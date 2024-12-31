Блеск, кружева и пайетки: украинские звезды в восторге от этих фасонов платьев на Новый год 2025

Для Нового года 2025 наряд должен быть не только стильным, но и соответствовать праздничной атмосфере. Можно подобрать платье или образ с брюками по рекомендации для каждого знака Зодиака или же посмотреть, что носят известные украинцы.

РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, какие праздничные образы украинских звезд можно взять себе на заметку для новогодней ночи.

Алла Барановская

Экс-супруга Николая Тищенко, бизнесвумен Алла Барановская продемонстрировала в сети сразу несколько праздничных луков. Один из них - в трендовом коричневом оттенке.

Она выбрала платье с длинными рукавами и разрезами на талии, расшитое пайетками.

Алла Барановская (фото: instagram.com/allabonya)

Второй образ Барановской состоял из серебристого топа и длинной юбки из блестящего материала серебристого оттенка. Свой новогодний лук она дополнила розовой шубой с длинным ворсом.

Второй образ Барановской (фото: instagram.com/allabonya)

Кристина Решетник

Жена телеведущего Григория Решетника Кристина продемонстрировала образ с черным платьем в длине миди. Особенность наряда - полупрозрачные вставки в зоне декольте, на рукавах и юбке. Свой образ она дополнила лаконичными туфлями-лодочками бежевого оттенка на высоких каблуках и серой сумкой известного бренда.

Кристина Решетник (фото: instagram.com/kristina_reshetnik)

Даша Евтух

Блогерша Даша Евтух, которая в этом году впервые стала мамой, продемонстрировала образ в красном платье с пайетками. Его она дополнила черными туфлями, распущенными волосами и естественным макияжем.

Даша Евтух с мужем и дочкой (фото: instagram.com/dashaevtukh__official)

Илона Гвоздева

Хореограф Илона Гвоздева продемонстрировала образ с коротким платьем, расшитым пайетками и бахромой. Дополнить лук она решила высокими сапогами и полупрозрачными колготками.

Илона Гвоздева (фото: instagram.com/ilonagvozdeva)

Рамина

Украинская журналистка и интервьюер Рамина Эсхакзай показала сдержанный образ с черным платьем на бретельках и с кружевом. Его она дополнила укладкой и макияжем с ярким акцентом - красными губами.

Рамина (фото: instagram.com/raminalalala)

Кристина Горняк

Бывшая супруга телеведущего Владимира Остапчука Кристина Горняк продемонстрировала несколько образов с длинным черным платьем из атласа. Она также подчеркнула губы красной помадой. Завершить образ Горняк решила массивными украшениями, маленькой сумкой-клатчем и туфлями на высоких каблуках.