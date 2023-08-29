Голубое суперлуние в последний день лета. Какой мощный ритуал поможет вам исполнить заветное желание

В последний день августа нас ждет уникальное Полнолуние - Голубая Луна. Этот Полнолуние совпадает с суперлунием, а это явление бывает не часто - раз в несколько лет. В этом году август стал уникальным месяцем, в котором сразу два Полнолуния.

Какие существуют запреты на Полнолуние в августе и какой ритуал поможет исполнить заветное желание - читайте в материале Styler.

Полнолуние и Суперлуние

Суперлуние - это явление, при котором Луна находится в максимальной близости к Земле и из-за этого она кажется гораздо больше в размерах и ярче. 31 августа Луна будет находиться от 357,1 тысячи км от Земли и покажет самый сильный показатель за весь 2023 год - на 7% больше в размерах и на 14% ярче, чем обычно.

Стоит отметить, что несмотря на свое название, Луна не станет с голубым отливом. Еще у такого Полнолуния есть и другое значение - "лишняя" Луна, так как обычно количество полнолуний совпадает с количеством месяцев в году. Но лунный цикл составляет 29,5 дня, а не 30-31. Поэтому небесное светило проходит 12 циклов за 354 дня и из-за этого раз в 2-3 года появляется лишнее Полнолуние.

Наблюдать за Луной стоит вдали от города и его огней, на открытой местности и в сухую ясную погоду. Самый очаровательный вид будет в ночь на 31 августа - в моменты восхода и заката Луны. Полнолуние наступит в 03:35 по киевскому времени.

Что нужно делать в такое Полнолуние

Этот период более всего благоприятен для творческих людей и способствует максимальному раскрытию таланта. 31 августа станет самым удачным днем лета для художников, писателей, фотографов, поэтов и музыкантов.

В этот день Вселенная может посылать людям важные знаки и единственное, что нужно - их увидеть и правильно истолковать. Интуиция в этот день обострится максимально и, если настроится на поток информации, можно почерпнуть много важного и нужного.

Все начинания 31 августа станут успешными и прибыльными. А еще - появится невероятное вдохновение, поэтому стоит записывать все идеи, которые приходят в голову. Даже самые фантастические и сумасшедшие.

Так как Полнолуние произойдет в знаке Рыбы - романтическом и нежном представителе зодиакального созвездия, то стоит ожидать каких-то сюрпризов в личной сфере. Постарайтесь этот день посвятить близким людям, проведите вечер в кругу любимых и друзей.

Не стоит в этот день сдерживать свои эмоции и чувства, особенно если вам хочется выговориться или покричать. Все, что вас мучает внутри, должно выйти наружу.

31 августа может произойти то, чего вы совершенно не ожидали. Например, судьбоносная встреча или редкая удача в чем-то. Самые смелые желания могут стать реальностью, а невозможное - возможным. Сильнее всего Полнолуние на себе ощутят Рыбы, Рак и Скорпион.

Что нельзя делать во время Голубой Луны

Так как это Полнолуние "лишнее", остерегайтесь принимать важные решения, которые связаны с окончанием работы, разрывом отношений. Не ставьте точек, не обрывайте связи.

Полнолуние почти всегда несет эмоциональную нестабильность, поэтому все важные разговоры, выяснение отношений и сложные переговоры отложите на несколько дней.

Будьте осторожны в любой конфликтной ситуации, так как ваши слова или действия могут быть неправильно истолкованы, переданы третьим лицам в сильно искаженном виде. А еще небольшая ссора может затянуться на длительное время.

Не рекомендуется заниматься землей - сеять, сажать, удобрять почву. Проявите осторожность на дороге и при взаимодействии с техникой.

Не стоит кардинально менять имидж и прически. А еще - тратить деньги в большом количестве, давать взаймы, брать в долг.

Мощные ритуалы для исполнения желаний

Дверь. Если вы устали от событий, которые происходят сейчас вокруг вас или оказались на распутье, то можно символически выйти в желаемую реальность. Для этого вам понадобится любая дверь. Представьте, что место, в котором вы находитесь сейчас - это то, что вы хотите оставить. А за дверью - та реальность, в которую нам нужно. Новую реальность нужно всю продумать до мелочей - запахи, звуки, цвета.

Далее своими словами формулируйте запрос - "из такой-то ситуации я перехожу в такую-то", повторите три раза для закрепления и проходите через дверь. Очень важны момент - вы не должны больше никогда проходить через выбранную дверь, иначе снова вернетесь в прошлое.

Обувь. Купите в Полнолуние новую пару обуви и попросите ее, чтобы она привела вас самым лучшим и безопасным путем к намеченной цели. И носите ее после этого ежедневно. А старой обуви дайте задание увести из вашей жизни все ненужное и закрыть от вас неприятные дороги. Это помогает в ситуации с болезненными привязанностями и при желании выйти из замкнутого круга.

Если вы хотите сменить место жительства, то расположите обувь носками к двери - это принесет долгожданный отъезд. Если хотите остаться - поверните носки обуви внутрь помещения.

Свеча. Зажгите красную свечу и смотрите на пламя минут 5, чтобы ваши мысли очистились от сомнений. Сосредоточьтесь на одном или двух желаниях. Больше нельзя - концентрация начнет падать.

Наполните свои желания сильными эмоциями, закройте глаза и представьте весь спектр чувств, связанных с исполнением вашего желания. Далее запишите каждое желание на отдельном листке бумаги, сделайте глубокий выдох и поднесите бумагу к пламени, но не сжигайте. Дайте бумаге нагреться и отправить ваш посыл во Вселенную.