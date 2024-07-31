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З блідого вампіра у брутала: який вигляд має сьогодні Джаспер із "Сутінків"

Джексон Ретбоун (фото: кадр з фільму "Сутінки")
Автор: Іванна Пашкевич

Під час кастингу для фільму "Сутінки" Джексон Ретбоун прослуховувався на роль Едварда Каллена, але у підсумку зіграв Джаспера, брата головного героя.

Який вигляд зараз має актор - дізнайтеся в матеріалі РБК-Україна (проект Styler).

Джексон Ретбоун (фото: кадр з фільму "Сутінки")

У фільмографії Джексона Ретбоуна безліч проєктів, адже він знімається в кіно вже майже 20 років.

Однак саме невелика роль Джаспера Гейла в "сутінковій сазі" принесла йому світову популярність.

Попри те, що його персонаж мав небагато екранного часу та реплік, мільйони прихильниць по всьому світу закохалися в найтаємничішого вампіра з клану Калленів!

Джексон Ретбоун (фото: кадр з фільму "Сутінки")

Сьогодні у соціальних мережах 39-річного актора, як і раніше, можна знайти згадки про його "вампірське" минуле, хоча тепер він насамперед презентує себе як щасливого чоловіка і батька.

Ретбоун одружений понад 10 років і виховує трьох дітей разом зі своєю дружиною.

Джексон Ретбоун з родиною (фото: instagram.com/jacksonrathbone)

Велика частина фотографій у його блозі присвячена сімейному життю: затишним вечорам вдома і поїздкам всією сім'єю.

За минулі роки актор дуже змінився і тепер має зовсім інший вигляд, ніж в епоху популярності "Сутінків".

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