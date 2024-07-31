Из бледного вампира в брутала: как выглядит сегодня Джаспер из "Сумерек"

Во время кастинга для фильма "Сумерки" Джексон Рэтбоун прослушивался на роль Эдварда Каллена, но в итоге сыграл Джаспера, брата главного героя.
Как выглядит сейчас актер - узнайте в материале РБК-Украина (проект Styler).
Джексон Рэтбоун (фото: кадр из фильма "Сумерки")
В фильмографии Джексона Рэтбоуна множество проектов, ведь он снимается в кино уже около 20 лет.
Однако именно небольшая роль Джаспера Гейла в "сумеречной саге" принесла ему мировую известность.
Несмотря на то, что у его персонажа было немного экранного времени и реплик, миллионы поклонниц по всему миру влюбились в самого таинственного вампира из клана Калленов!
Джексон Рэтбоун (фото: кадр из фильма "Сумерки")
Сегодня в социальных сетях 39-летнего актера по-прежнему можно найти упоминания о его "вампирском" прошлом, хотя теперь он прежде всего представляет себя как счастливый муж и отец.
Ретбоун женат более 10 лет и воспитывает троих детей вместе со своей женой.
Джексон Рэтбоун с семьей (фото: instagram.com/jacksonrathbone)
Большая часть фотографий в его блоге посвящена семейной жизни: уютным вечерам дома и поездкам всей семьей.
За прошедшие годы актер очень изменился и теперь выглядит совсем иначе, чем в эпоху популярности "Сумерек".