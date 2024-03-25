З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Найкращі привітання на будь-який смак

Привітання з Благовіщенням в SMS

"З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Саме в цей день Діва Марія дізналася благу звістку про те, що стане Богородицею і матір'ю Спасителя нашого, Ісуса Христа. Нехай же в це світле свято наші душі наповнюються тільки найкращими помислами, щоб в житті кожного з нас була своя блага вість"

"Радісних звісток, миру, добра бажаю вам у свято Благовіщення! Міцного здоров'я, сонця, любові, надії, віри та душевного спокою!"

"Вітаю вас зі святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тільки чистих помислів, світлих благодіянь, доброти душевної, здоров'я вам і вашим близьким. Умиротворення, спокою і миру вашому дому!".

Привітання з Благовіщенням у віршах - найкращі варіанти

"В день Благовіщення нехай

Наш з вами буде мирним край,

Хай кохання і добро,

Переважить в світі зло.

Хай Богородиця свята,

Береже вас від гріха"

***

"З Благовіщенням вітання

Щирі ви мої прийміть,

Хай наповненою щастям

Буде ваша кожна мить.



Хай вістей побільше добрих

Доля світла вам дарує,

Мир, достаток, розуміння

В домі завжди хай вирують"

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"З Благовіщенням, зі святом

Всіх вірян і християн!

Хай Господь оберігає

І міських, і всіх селян.



Всім здоров'я і удачі

І сьогодні, і завжди.

Адже всі під Богом ходим,

І хай буде так завжди!".