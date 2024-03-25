UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Найкращі привітання на будь-який смак

Як привітати з Благовіщенням (колаж: РБК-Україна)
Автор: Поліна Іваненко

25 березня відзначається велике церковне свято - Благовіщення Пресвятої Богородиці. Саме в цей день архангел Гавриїл прийшов до Діви Марії й повідомив, що вона стане матір'ю сина Божого Ісуса Христа.

Як красиво привітати з Благовіщенням, розповідає РБК-Україна (проект Styler).

Під час написання матеріалу було використано джерела: "Рівне.Медіа", Pozdravok, Telegraf.

Привітання з Благовіщенням в SMS

  • "З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Саме в цей день Діва Марія дізналася благу звістку про те, що стане Богородицею і матір'ю Спасителя нашого, Ісуса Христа. Нехай же в це світле свято наші душі наповнюються тільки найкращими помислами, щоб в житті кожного з нас була своя блага вість"
  • "Радісних звісток, миру, добра бажаю вам у свято Благовіщення! Міцного здоров'я, сонця, любові, надії, віри та душевного спокою!"
  • "Вітаю вас зі святом – Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Бажаю тільки чистих помислів, світлих благодіянь, доброти душевної, здоров'я вам і вашим близьким. Умиротворення, спокою і миру вашому дому!".

Привітання з Благовіщенням у віршах - найкращі варіанти

"В день Благовіщення нехай
Наш з вами буде мирним край,
Хай кохання і добро,
Переважить в світі зло.
Хай Богородиця свята,
Береже вас від гріха"

***

 

"З Благовіщенням вітання
Щирі ви мої прийміть,
Хай наповненою щастям
Буде ваша кожна мить.

Хай вістей побільше добрих
Доля світла вам дарує,
Мир, достаток, розуміння
В домі завжди хай вирують"

***

 

"З Благовіщенням, зі святом
Всіх вірян і християн!
Хай Господь оберігає
І міських, і всіх селян.

Всім здоров'я і удачі
І сьогодні, і завжди.
Адже всі під Богом ходим,
І хай буде так завжди!".

Читайте РБК-Україна в Google News
БлаговещениеСвятаСвята України