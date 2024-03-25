С Благовещением Пресвятой Богородицы! Лучшие поздравления на любой вкус

Поздравления с Благовещением в SMS

"С Благовещением Пресвятой Богородицы! Именно в этот день Дева Мария узнала благую весть о том, что станет Богородицей и матерью Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пусть же в этот светлый праздник наши души наполняются только лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть"

"Радостных известий, мира, добра желаю вам в праздник Благовещения! Крепкого здоровья, солнца, любви, надежды, веры и душевного спокойствия!"

"Поздравляю вас с праздником - Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворение, спокойствие и мир вашему дому!".

Поздравления с Благовещением в стихах – лучшие варианты на украинском языке

"В день Благовіщення нехай

Наш з вами буде мирним край,

Хай кохання і добро,

Переважить в світі зло.

Хай Богородиця свята,

Береже вас від гріха"

***

"З Благовіщенням вітання

Щирі ви мої прийміть,

Хай наповненою щастям

Буде ваша кожна мить.



Хай вістей побільше добрих

Доля світла вам дарує,

Мир, достаток, розуміння

В домі завжди хай вирують"

***

"З Благовіщенням, зі святом

Всіх вірян і християн!

Хай Господь оберігає

І міських, і всіх селян.



Всім здоров'я і удачі

І сьогодні, і завжди.

Адже всі під Богом ходим,

І хай буде так завжди!".