С Благовещением Пресвятой Богородицы! Лучшие поздравления на любой вкус

25 марта отмечается большой церковный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Именно в этот день архангел Гавриил пришел к Деве Марии и сообщил, что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.
Как красиво поздравить с Благовещением, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
При написании материала были использованы источники: "Рівне.Медіа", Pozdravok, Telegraf.
"В день Благовіщення нехай
Наш з вами буде мирним край,
Хай кохання і добро,
Переважить в світі зло.
Хай Богородиця свята,
Береже вас від гріха"
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"З Благовіщенням вітання
Щирі ви мої прийміть,
Хай наповненою щастям
Буде ваша кожна мить.
Хай вістей побільше добрих
Доля світла вам дарує,
Мир, достаток, розуміння
В домі завжди хай вирують"
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"З Благовіщенням, зі святом
Всіх вірян і християн!
Хай Господь оберігає
І міських, і всіх селян.
Всім здоров'я і удачі
І сьогодні, і завжди.
Адже всі під Богом ходим,
І хай буде так завжди!".
Напомним, ранее мы собрали три сильнейших молитвы на Благовещение Пресвятой Богородицы.
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