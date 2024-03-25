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С Благовещением Пресвятой Богородицы! Лучшие поздравления на любой вкус

Как поздравить с Благовещением (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

25 марта отмечается большой церковный праздник - Благовещение Пресвятой Богородицы. Именно в этот день архангел Гавриил пришел к Деве Марии и сообщил, что она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.

Как красиво поздравить с Благовещением, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).

При написании материала были использованы источники: "Рівне.Медіа", Pozdravok, Telegraf.

Поздравления с Благовещением в SMS

  • "С Благовещением Пресвятой Богородицы! Именно в этот день Дева Мария узнала благую весть о том, что станет Богородицей и матерью Спасителя нашего, Иисуса Христа. Пусть же в этот светлый праздник наши души наполняются только лучшими помыслами, чтобы в жизни каждого из нас была своя благая весть"
  • "Радостных известий, мира, добра желаю вам в праздник Благовещения! Крепкого здоровья, солнца, любви, надежды, веры и душевного спокойствия!"
  • "Поздравляю вас с праздником - Благовещением Пресвятой Богородицы! Желаю только чистых помыслов, светлых благодеяний, доброты душевной, здоровья вам и вашим близким. Умиротворение, спокойствие и мир вашему дому!".

Поздравления с Благовещением в стихах – лучшие варианты на украинском языке

"В день Благовіщення нехай
Наш з вами буде мирним край,
Хай кохання і добро,
Переважить в світі зло.
Хай Богородиця свята,
Береже вас від гріха"

***

"З Благовіщенням вітання
Щирі ви мої прийміть,
Хай наповненою щастям
Буде ваша кожна мить.

Хай вістей побільше добрих
Доля світла вам дарує,
Мир, достаток, розуміння
В домі завжди хай вирують"

***

"З Благовіщенням, зі святом
Всіх вірян і християн!
Хай Господь оберігає
І міських, і всіх селян.

Всім здоров'я і удачі
І сьогодні, і завжди.
Адже всі під Богом ходим,
І хай буде так завжди!".

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