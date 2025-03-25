Благовіщення Пресвятої Богородиці: красиві привітання у віршах та своїми словами
Благовіщення Пресвятої Богородиці - одне з найважливіших християнських свят року. У цей день важливо привітати близьких людей та побажати їм щастя та благословіння Божого.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує красиві листівки та виразні привітання, які допоможуть вам порадувати ваших рідних та знайомих у цей день.
Привітання з Благовіщенням у віршах
Благовіщення прийшло -
Світло, щастя принесло!
Нехай у серці буде мир,
А в житті - весни розквіт!
***
Зі святом вас, благих звісток!
Хай ангел Божий береже,
Життя наповниться добром,
А серце віру хай несе!
***
З Благовіщенням вітаю,
Радості й затишку бажаю!
Нехай Бог благословляє,
Мир і щастя посилає!
Листівка з Благовіщенням (зображення: Pinterest)
***
З Благовіщенням вітання
Щирі ви мої прийміть,
Хай наповненою щастям
Буде ваша кожна мить.
Хай вістей побільше добрих
Доля світла вам дарує,
Мир, достаток, розуміння
В домі завжди хай вирують
***
З Благовіщенням, зі святом
Всіх вірян і християн!
Хай Господь оберігає
І міських, і всіх селян.
Всім здоров'я і удачі
І сьогодні, і завжди.
Адже всі під Богом ходим,
І хай буде так завжди!
***
Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула із священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей -
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
Листівка-привітання з Благовіщенням (зображення: Pinterest)
Привітання з Благовіщенням для Viber
- Вітаю вас із цим величним святом, що несе благодать і надію у кожен дім! Нехай у вашому житті завжди будуть добрі звістки, а душа наповнюється вірою, миром і любов’ю. Нехай Божа Матір оберігає вас і ваших рідних від усіх негараздів!
- Сьогодні ангели співають, бо в світ прийшла благодатна звістка! Нехай у цей день ваше серце наповниться спокоєм, а душа – світлом надії. Бажаю вам Божого захисту, духовної гармонії та незмінної радості!
- У день Благовіщення бажаю вам спокою в серці, тепла в оселі та миру у душі. Нехай кожен день приносить тільки добрі новини та радісні моменти. Божа благодать нехай супроводжує вас у всіх починаннях!
- Благовіщення - це день надії, світла та радості, що приходить у наші серця. Нехай у вашому житті завжди буде місце для добра, любові та віри в чудеса. Бажаю вам душевного спокою, тепла рідних сердець і Божої опіки!
- Сьогодні особливий день, коли світло небесної благодаті осяює наші душі. Нехай Матір Божа дарує вам силу, наснагу та захист від усіх негараздів. Нехай у вашому житті буде більше радості, добрих людей та щасливих моментів!
Листівка у привітання з Благовіщенням (зображення: Pinterest)
Короткі привітання з Благовіщенням для SMS
Нехай Благовіщення принесе у ваш дім тільки світлі й радісні звістки! Бажаю вам миру, любові та Божої благодаті!
У це світле свято бажаю вам душевного тепла, здоров’я та Божого захисту. Нехай кожен ваш день буде наповнений вірою, радістю та добром!
Нехай у день Благовіщення у ваше життя прийдуть мир, гармонія та світло Божої любові! Бажаю вам щастя, добробуту та сили для здійснення всіх мрій!
Нехай це святе Благовіщення подарує вам душевний спокій і благодать! Нехай Матір Божа охороняє вас та вашу родину від усякого зла!
Бажаю вам у це світле свято радості, віри та гарних новин! Нехай благодать небесна осяє вашу душу та наповнить серце любов’ю!
Вітальна листівка з Благовіщенням (зображення: Pinterest)
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти "Радіо Трек" та Pozdravok.