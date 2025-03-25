Благовещение Пресвятой Богородицы: красивые поздравления в стихах и своими словами

Благовещение Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников года. В этот день важно поздравить близких людей и пожелать им счастья и благословения Божьего.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые открытки и выразительные поздравления, которые помогут вам порадовать ваших родных и знакомых в этот день.

Поздравления с Благовещением в стихах

Благовіщення прийшло -

Світло, щастя принесло!

Нехай у серці буде мир,

А в житті - весни розквіт!

***

Зі святом вас, благих звісток!

Хай ангел Божий береже,

Життя наповниться добром,

А серце віру хай несе!

***

З Благовіщенням вітаю,

Радості й затишку бажаю!

Нехай Бог благословляє,

Мир і щастя посилає!

Открытка с Благовещением (изображение: Pinterest)

***

З Благовіщенням вітання

Щирі ви мої прийміть,

Хай наповненою щастям

Буде ваша кожна мить.

Хай вістей побільше добрих

Доля світла вам дарує,

Мир, достаток, розуміння

В домі завжди хай вирують

***

З Благовіщенням, зі святом

Всіх вірян і християн!

Хай Господь оберігає

І міських, і всіх селян.

Всім здоров'я і удачі

І сьогодні, і завжди.

Адже всі під Богом ходим,

І хай буде так завжди!

***

Свято Благовіщення прийшло до нас,

Вас вітаю, друзі, у весняний час!

Блага вість прийшла в цей знаменний день,

А за ним настане згодом Великдень.

Сповістив Архангел, що вона "жона",

Богом обрана Марія Пресвята,

І вона почула із священних вуст,

Що народить сина і назве Ісус.

Добра звістка й радість для усіх людей -

Звільнення від смерті в цей знаменний день!

Хай живе у серці радість і добро,

Віра в Бога проростає, як святе зерно!

Открытка-поздравление с Благовещением (изображение: Pinterest)

Поздравление с Благовещением для Viber

Поздравляю вас с этим величественным праздником, который несет благодать и надежду в каждый дом! Пусть в вашей жизни всегда будут добрые вести, а душа наполняется верой, миром и любовью. Пусть Божья Матерь оберегает вас и ваших родных от всех невзгод!

Сегодня ангелы поют, потому что в мир пришла благодатная весть! Пусть в этот день ваше сердце наполнится покоем, а душа - светом надежды. Желаю вам Божьей защиты, духовной гармонии и неизменной радости!

В день Благовещения желаю вам покоя в сердце, тепла в доме и мира в душе. Пусть каждый день приносит только хорошие новости и радостные моменты. Божья благодать пусть сопровождает вас во всех начинаниях!

Благовещение - это день надежды, света и радости, что приходит в наши сердца. Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, любви и веры в чудеса. Желаю вам душевного покоя, тепла родных сердец и Божьей опеки!

Сегодня особый день, когда свет небесной благодати озаряет наши души. Пусть Матерь Божия дарует вам силу, воодушевление и защиту от всех невзгод. Пусть в вашей жизни будет больше радости, добрых людей и счастливых моментов!

Открытка в поздравления с Благовещением (изображение: Pinterest)

Короткие поздравления с Благовещением для SMS

Пусть Благовещение принесет в ваш дом только светлые и радостные вести! Желаю вам мира, любви и Божьей благодати!

В этот светлый праздник желаю вам душевного тепла, здоровья и Божьей защиты. Пусть каждый ваш день будет наполнен верой, радостью и добром!

Пусть в день Благовещения в вашу жизнь придут мир, гармония и свет Божьей любви! Желаю вам счастья, благополучия и силы для осуществления всех желаний!

Пусть это святое Благовещение подарит вам душевный покой и благодать! Пусть Матерь Божья охраняет вас и вашу семью от всякого зла!

Желаю вам в этот светлый праздник радости, веры и хороших новостей! Пусть благодать небесная озарит вашу душу и наполнит сердце любовью!

Поздравительная открытка с Благовещением (изображение: Pinterest)

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