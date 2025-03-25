Благовещение Пресвятой Богородицы: красивые поздравления в стихах и своими словами
Благовещение Пресвятой Богородицы - один из важнейших христианских праздников года. В этот день важно поздравить близких людей и пожелать им счастья и благословения Божьего.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые открытки и выразительные поздравления, которые помогут вам порадовать ваших родных и знакомых в этот день.
Поздравления с Благовещением в стихах
Благовіщення прийшло -
Світло, щастя принесло!
Нехай у серці буде мир,
А в житті - весни розквіт!
***
Зі святом вас, благих звісток!
Хай ангел Божий береже,
Життя наповниться добром,
А серце віру хай несе!
***
З Благовіщенням вітаю,
Радості й затишку бажаю!
Нехай Бог благословляє,
Мир і щастя посилає!
Открытка с Благовещением (изображение: Pinterest)
***
З Благовіщенням вітання
Щирі ви мої прийміть,
Хай наповненою щастям
Буде ваша кожна мить.
Хай вістей побільше добрих
Доля світла вам дарує,
Мир, достаток, розуміння
В домі завжди хай вирують
***
З Благовіщенням, зі святом
Всіх вірян і християн!
Хай Господь оберігає
І міських, і всіх селян.
Всім здоров'я і удачі
І сьогодні, і завжди.
Адже всі під Богом ходим,
І хай буде так завжди!
***
Свято Благовіщення прийшло до нас,
Вас вітаю, друзі, у весняний час!
Блага вість прийшла в цей знаменний день,
А за ним настане згодом Великдень.
Сповістив Архангел, що вона "жона",
Богом обрана Марія Пресвята,
І вона почула із священних вуст,
Що народить сина і назве Ісус.
Добра звістка й радість для усіх людей -
Звільнення від смерті в цей знаменний день!
Хай живе у серці радість і добро,
Віра в Бога проростає, як святе зерно!
Открытка-поздравление с Благовещением (изображение: Pinterest)
Поздравление с Благовещением для Viber
- Поздравляю вас с этим величественным праздником, который несет благодать и надежду в каждый дом! Пусть в вашей жизни всегда будут добрые вести, а душа наполняется верой, миром и любовью. Пусть Божья Матерь оберегает вас и ваших родных от всех невзгод!
- Сегодня ангелы поют, потому что в мир пришла благодатная весть! Пусть в этот день ваше сердце наполнится покоем, а душа - светом надежды. Желаю вам Божьей защиты, духовной гармонии и неизменной радости!
- В день Благовещения желаю вам покоя в сердце, тепла в доме и мира в душе. Пусть каждый день приносит только хорошие новости и радостные моменты. Божья благодать пусть сопровождает вас во всех начинаниях!
- Благовещение - это день надежды, света и радости, что приходит в наши сердца. Пусть в вашей жизни всегда будет место для добра, любви и веры в чудеса. Желаю вам душевного покоя, тепла родных сердец и Божьей опеки!
- Сегодня особый день, когда свет небесной благодати озаряет наши души. Пусть Матерь Божия дарует вам силу, воодушевление и защиту от всех невзгод. Пусть в вашей жизни будет больше радости, добрых людей и счастливых моментов!
Открытка в поздравления с Благовещением (изображение: Pinterest)
Короткие поздравления с Благовещением для SMS
Пусть Благовещение принесет в ваш дом только светлые и радостные вести! Желаю вам мира, любви и Божьей благодати!
В этот светлый праздник желаю вам душевного тепла, здоровья и Божьей защиты. Пусть каждый ваш день будет наполнен верой, радостью и добром!
Пусть в день Благовещения в вашу жизнь придут мир, гармония и свет Божьей любви! Желаю вам счастья, благополучия и силы для осуществления всех желаний!
Пусть это святое Благовещение подарит вам душевный покой и благодать! Пусть Матерь Божья охраняет вас и вашу семью от всякого зла!
Желаю вам в этот светлый праздник радости, веры и хороших новостей! Пусть благодать небесная озарит вашу душу и наполнит сердце любовью!
Поздравительная открытка с Благовещением (изображение: Pinterest)
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При подготовке материала использовались источники: сайты "Радио Трек" и Pozdravok.