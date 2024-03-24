Благовіщення Пресвятої Богородиці: чого ні в якому разі не можна робити в цей день

Благовіщення Пресвятої Богородиці вважається третім за значущістю церковним святом і після переходу Православної церкви України на новий календар припадає на 25 березня.
РБК-Україна (проект Styler) розповідає, чого ні в якому разі не можна робити в цей день, а також що треба знати про це свято кожному українцю.
При підготовці матеріалу було використано такі джерела: портал ПЦУ, palomnik.com.ua, Day Today.
Згідно з народними повір'ями, у день Благовіщення Пресвятої Богородиці не можна:
- Ясна погода на Благовіщення віщує багатий урожай і тепле літо.
- Дощ обіцяє багатий урожай жита, гарну риболовлю та грибну осінь.
- Якщо на Благовіщення ще лежить сніг, хороших сходів на полях може й не бути.
- Погода на Благовіщення - така ж, якою буде на Великдень.
- Якщо в цей день вдягти новий одяг - носитися він не буде, швидко порветься.
- Щоб здоров'я було міцним, потрібно на Благовіщення вмиватися талою водою.
- Якщо на Благовіщення загадати бажання, воно обов'язково збудеться.
- Якщо вітер у цей день теплий - буде тепле літо, а якщо холодний - літо теплом не порадує.
Благовіщення Пресвятої Богородиці безпосередньо пов'язане з Різдвом Господа нашого Ісуса Христа і відзначається за дев'ять місяців до нього (саме таким є звичний термін вагітності жінок).
Саме в цей день Діві Марії явився архангел Гавриїл і повідомив їй благу вість - вона стане матір'ю сина Божого Ісуса Христа.
"Радуйся Благодатна! Господь з Тобою! Благословенна Ти між жонами", - наголосив він (згідно з євангелістом Лукою).
Сучасна назва свята - Благовіщення - увійшла в ужиток лише з VII століття. До цього його називали "днем вітання", "сповіщення", "привітання Марії", "зачаття Христа" тощо.
Повна ж назва цього свята у православ'ї нині звучить так: Благовіщення Пресвятої Владичиці нашої Богородиці й Приснодіви Марії.
У цей день у храмах проходить всенічне бдіння, що починається з Великого повечір'я. Читається Літургія св. Іоанна Златоуста. Священнослужителі на свято Благовіщення вдягаються у блакитне вбрання, оскільки цей відтінок є символом Богородиці.
Віряни для кожного члена сім'ї печуть вдома просфори - прісні невеликі хліба - й освячують їх потім у храмі під час літургії (їсти їх потрібно обов'язково натщесерце).
Крихти від освячених хлібців додають у корм домашнім тваринам і худобі, а також змішують із зерном - для кращого врожаю.
Свято Благовіщення сприймають в народі і як символ приходу весни. Виходячи з цього раніше селяни висвітлювали в цей день приготоване зерно - ставили поруч з діжкою, в якій воно зберігалось, ікону й вимовляли спеціальну молитву про дарування врожаю.
Крім того, на Благовіщення в соборах і церквах після служби випускають на волю птахів з кліток - як нагадування про свободу для кожного творіння Божого.
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