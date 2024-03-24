Благовещение Пресвятой Богородицы: чего ни в коем случае нельзя делать в этот день

Благовещение Пресвятой Богородицы считается третьим по значимости церковным праздником и после перехода Православной церкви Украины на новый календарь приходится на 25 марта.
РБК-Украина (проект Styler) рассказывает, чего ни в коем случае нельзя делать в этот день, а также, что нужно знать об этом празднике каждому украинцу.
При подготовке материала были использованы следующие источники: портал ВТО, palomnik.com.ua, Day Today.
Согласно народным поверьям, в день Благовещения Пресвятой Богородицы нельзя:
- Ясная погода на Благовещение предвещает богатый урожай и теплое лето.
- Дождь обещает богатый урожай ржи, хорошую рыбалку и грибную осень.
- Если на Благовещение еще лежит снег, хороших всходов на полях может и не быть.
- Погода на Благовещение - такая же, какой будет на Пасху.
- Если в этот день надеть новую одежду - носиться она не будет, быстро порвется.
- Чтобы здоровье было крепким, нужно на Благовещение умываться талой водой.
- Если на Благовещение загадать желание, оно обязательно сбудется.
- Если ветер в этот день теплый - будет теплое лето, а если холодный - лето не порадует.
Благовещение Пресвятой Богородицы напрямую связано с Рождеством Господа нашего Иисуса Христа и отмечается за девять месяцев до него (именно таков привычный срок беременности женщин).
Именно в этот день Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил ей благую весть - она станет матерью сына Божьего Иисуса Христа.
"Радуйся Благодатная! Господь с Тобою! Благословенна Ты между жонами", - подчеркнул он (согласно евангелисту Луке).
Современное название праздника - Благовещение - вошло в обиход только с VII века. До этого его называли "днем поздравления", "сообщение", "приветствие Марии", "зачатие Христа" и т.д.
Полное название этого праздника в православии сейчас звучит так: Благовещение Пресвятой Владычицы нашей Богородицы и Приснодивы Марии.
В этот день в храмах проходит всенощное бдение, начинающееся с Великого вечера. Читается Литургия св. Иоанна Златоуста. Священнослужители на праздник Благовещения одеваются в голубой наряд, поскольку этот оттенок является символом Богородицы.
Верующие для каждого члена семьи пекут дома просфоры - пресные небольшие хлебцы - и освящают их затем в храме во время литургии (есть их нужно обязательно натощак).
Крошки от освященных хлебцев добавляют в корм домашним животным и скоту, а также смешивают с зерном - для лучшего урожая.
Праздник Благовещения воспринимают в народе и как символ прихода весны. Исходя из этого, раньше крестьяне освещали в этот день приготовленное зерно - ставили рядом с бочкой, в которой оно хранилось, икону и произносили специальную молитву о даровании урожая.
Кроме того, на Благовещение в соборах и церквях после службы выпускают на волю птиц из клеток - как напоминание о свободе для каждого создания Божего.
Напомним, ранее мы рассказывали, что в Украине начался Великий пост - чего нельзя есть и какие правила нужно соблюдать.
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