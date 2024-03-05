Благовещение Пресвятой Богородицы: когда отмечают великий праздник, что категорически нельзя делать

Благовещение Пресвятой Богородицы считается третьим по значимости церковным праздником, и его место в иерархии религиозных праздников признается только Пасхой и Рождеством. Это событие, которое принадлежит к 12 важнейшим религиозным праздникам.

Когда отмечается праздник в этом году, все его традиции - читайте в материале РБК-Украина (проект Styler).

История праздника

Сам термин "Благовещение" можно буквально рассматривать как передачу благого известия. Верят, что именно в этот день перед Девой Марией явился Архангел Гавриил и возвестил ей, что она родит Иисуса Христа, Сына Божьего

Благовещение, один из важнейших церковных праздников, он праздновался ежегодно 7 апреля для христиан восточного обряда и 25 марта для христиан западного обряда.

Однако с 1 сентября 2023 года ПЦУ и УГКЦ перешли на новоюлианский календарь, что привело к изменению даты большинства церковных праздников на 13 дней раньше. Таким образом, в 2024 году Благовещение Пресвятой Богородицы будет отмечаться 25 марта и будет приходиться на понедельник.

Традиции праздника Благовещения включают посещение церкви и молитву. Священнослужители обязательно надевают праздничную одежду, а также существует обычай выпускать голубей в этот день. По старинному верованию, эти птицы, долетев до небес, рассказывают ангелам-хранителям о хороших событиях, произошедших в течение года.

Благовещение Пресвятой Богородицы 2024 года будет 25 марта (фото: pixabay.com)

Считается, что в день Благовещения открываются небеса и Господь может услышать все молитвы и просьбы каждого человека. Во времена Киевской Руси в этот день вызвали весну и зажигали большие костры, веря, что огонь растопит зиму.

Христиане также приносили из богослужения домой праздничную воду, веруя в ее особую силу. В этот день церковь разрешает ослабление правил Великого поста, в частности, разрешается употреблять блюда из рыбы. Однако, если Благовещение приходится на Страстную неделю , то рыба и молочные продукты изымаются из рациона.

Что нельзя делать на праздник

В день Благовещения существуют ограничения по ряду действий. Запрещается заниматься рукоделием, таким как шитье, вязание или вышивание. Также не рекомендуется выполнять тяжелый труд и избегать давать деньги взаймы.

Важно помнить, что в этот день не разрешается вступать в брак, поскольку праздник направлен на покаяние и воздержание от мирского счастья.

В день Благовещения важно сохранять чистоту мыслей, воздерживаться от критики и злословия. Ссоры и брани тоже неприемлемы в этот день.

Относительно мытья головы, хотя церковь не запрещает этого делать, рекомендуется воздержаться от заплетения косы. Существует поверье, что косы символизируют нити жизни, и в этот день их может переплести или изменить судьбу человека.