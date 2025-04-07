Благовіщення 2025: красиві привітання, вірші та листівки для рідних і друзів

Благовіщення - одне з найважливіших свят. За старим стилем воно святкується 7 квітня. Тож у цей день обов'язково треба привітати близьких людей зі святом весни та оновлення.

РБК-Україна (проект Styler) пропонує красиві листівки та привітання своїми словами, які допоможуть привітати усіх знайомих з Благовіщенням.

Привітання з Благовіщенням своїми словами для СМС та Viber

Нехай у цей святковий день ваше серце наповниться ще більшою любов’ю, а Пресвята Богородиця оберігає вас від усіх негараздів. Хай у вашу оселю приходять лише добрі новини, світло та тепло. Бажаю, щоб у душі завжди панувала щирість, а серце раділо від любові та щастя. Зі святом Благовіщення!

Як святковий передзвін, нехай у ваші серця увійдуть віра та благодать. Хай над вами кружляє любов і радість, мов голуби над храмами. Несіть добро у світ, і воно повернеться вам сторицею. Підтримуйте тих, хто потребує допомоги, і нехай ваше милосердя принесе вам благословення. Нехай це свято подарує вам спокій, гармонію та Божу ласку!

З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Саме в цей день Діва Марія почула благу звістку, яка змінила весь світ. Нехай і у ваших серцях завжди буде місце для світлих помислів, щирої віри та добрих справ. Бажаю, щоб у вашому житті було якомога більше радісних звісток, які наповнюють душу теплом і надією!

Щиро вітаю вас з Благовіщенням! Нехай це свято нагадує про те, як важливо цінувати кожен день, вірити у власні сили та довіряти Божій волі. Хай у вашому серці завжди буде місце для любові, а у житті панують гармонія та щастя. Бажаю вам радості, миру та благословень на кожен день!

Як білий голуб, що ширяє в небесах, несе добру звістку, так і це свято нехай принесе у ваше життя тепло та благодать. Нехай кожен ваш день буде сповнений любові, радості та добрих подій. Богородиця нехай береже вас у всіх справах, дарує спокій, натхнення і впевненість у завтрашньому дні. Хай віра ніколи вас не полишає, а Господнє благословення супроводжує кожен ваш крок!

Листівка-привітання з Благовіщенням (зображення: Pinterest)

Радості, миру та добрих новин у цей святковий день! Нехай віра, любов і надія завжди наповнюють ваше життя!

Вітаю зі світлим святом! Нехай у вашому домі завжди панують спокій, добробут та Божа благодать!

Нехай це Благовіщення принесе вам тільки благі звістки, щасливі моменти та радісні зустрічі!

Зі святом світлої віри та доброї надії! Бажаю вам щирої любові, вірних друзів і тепла у серці!

Нехай Богородиця благословляє вас і вашу родину, наповнюючи життя гармонією, добром та благополуччям!

Сонце засяяло ще яскравіше – це Благовіщення прийшло! Нехай у вашому серці палає віра, у домі панує радість, а життя буде наповнене щастям!

Нехай у цей день у вашу оселю разом із весняним теплом увійдуть мир, добро і гармонія! Хай на вашому шляху будуть тільки благословенні події!

Благодать Божа нехай огортає вас, оберігаючи від усього лихого! Нехай ваше серце сповнюється радістю, а дім – світлом любові!

Бажаю вам у це світле свято здоров’я, гармонії, віри та добрих новин! Нехай кожен день приносить вам радість і натхнення!

Нехай Ангел-охоронець оберігає вас і вашу родину! Нехай у вашому житті буде багато щасливих митей, а душа завжди відчуває Божу благодать!

Листівка з привітанням з Благовіщенням (зображення: Pinterest)

Привітання з Благовіщенням у віршах

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

Нині Благовіщення

Всіх гріхів відпущення!

З святом всіх вітаємо

Й ми вас закликаємо

Богу поклоніться,

Жарко помоліться.

Листівка з Благовіщенням (зображення: Pinterest)

***

З Благовіщенням вас вітаю!

Світлої радості щиро бажаю.

Хай янгол вам радість у дім принесе,

Складеться в житті хай чудово усе.

Гармонія буде в душі хай та в домі,

Здорові хай будуть всі рідні й знайомі,

Хай сонце у небі яскраво сіяє,

Господь хай надію у серце вселяє!

***

В день Благовіщення нехай

Наш з вами буде мирним край,

Хай кохання і добро,

Переважить в світі зло.

Хай Богородиця свята,

Береже ваше життя.

Привітання з Благовіщенням (зображення: Pinterest)