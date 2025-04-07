Благовіщення 2025: красиві привітання, вірші та листівки для рідних і друзів
Благовіщення - одне з найважливіших свят. За старим стилем воно святкується 7 квітня. Тож у цей день обов'язково треба привітати близьких людей зі святом весни та оновлення.
РБК-Україна (проект Styler) пропонує красиві листівки та привітання своїми словами, які допоможуть привітати усіх знайомих з Благовіщенням.
Привітання з Благовіщенням своїми словами для СМС та Viber
- Нехай у цей святковий день ваше серце наповниться ще більшою любов’ю, а Пресвята Богородиця оберігає вас від усіх негараздів. Хай у вашу оселю приходять лише добрі новини, світло та тепло. Бажаю, щоб у душі завжди панувала щирість, а серце раділо від любові та щастя. Зі святом Благовіщення!
- Як святковий передзвін, нехай у ваші серця увійдуть віра та благодать. Хай над вами кружляє любов і радість, мов голуби над храмами. Несіть добро у світ, і воно повернеться вам сторицею. Підтримуйте тих, хто потребує допомоги, і нехай ваше милосердя принесе вам благословення. Нехай це свято подарує вам спокій, гармонію та Божу ласку!
- З Благовіщенням Пресвятої Богородиці! Саме в цей день Діва Марія почула благу звістку, яка змінила весь світ. Нехай і у ваших серцях завжди буде місце для світлих помислів, щирої віри та добрих справ. Бажаю, щоб у вашому житті було якомога більше радісних звісток, які наповнюють душу теплом і надією!
- Щиро вітаю вас з Благовіщенням! Нехай це свято нагадує про те, як важливо цінувати кожен день, вірити у власні сили та довіряти Божій волі. Хай у вашому серці завжди буде місце для любові, а у житті панують гармонія та щастя. Бажаю вам радості, миру та благословень на кожен день!
- Як білий голуб, що ширяє в небесах, несе добру звістку, так і це свято нехай принесе у ваше життя тепло та благодать. Нехай кожен ваш день буде сповнений любові, радості та добрих подій. Богородиця нехай береже вас у всіх справах, дарує спокій, натхнення і впевненість у завтрашньому дні. Хай віра ніколи вас не полишає, а Господнє благословення супроводжує кожен ваш крок!
Листівка-привітання з Благовіщенням (зображення: Pinterest)
- Радості, миру та добрих новин у цей святковий день! Нехай віра, любов і надія завжди наповнюють ваше життя!
- Вітаю зі світлим святом! Нехай у вашому домі завжди панують спокій, добробут та Божа благодать!
- Нехай це Благовіщення принесе вам тільки благі звістки, щасливі моменти та радісні зустрічі!
- Зі святом світлої віри та доброї надії! Бажаю вам щирої любові, вірних друзів і тепла у серці!
- Нехай Богородиця благословляє вас і вашу родину, наповнюючи життя гармонією, добром та благополуччям!
- Сонце засяяло ще яскравіше – це Благовіщення прийшло! Нехай у вашому серці палає віра, у домі панує радість, а життя буде наповнене щастям!
- Нехай у цей день у вашу оселю разом із весняним теплом увійдуть мир, добро і гармонія! Хай на вашому шляху будуть тільки благословенні події!
- Благодать Божа нехай огортає вас, оберігаючи від усього лихого! Нехай ваше серце сповнюється радістю, а дім – світлом любові!
- Бажаю вам у це світле свято здоров’я, гармонії, віри та добрих новин! Нехай кожен день приносить вам радість і натхнення!
- Нехай Ангел-охоронець оберігає вас і вашу родину! Нехай у вашому житті буде багато щасливих митей, а душа завжди відчуває Божу благодать!
Листівка з привітанням з Благовіщенням (зображення: Pinterest)
Привітання з Благовіщенням у віршах
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
***
Нині Благовіщення
Всіх гріхів відпущення!
З святом всіх вітаємо
Й ми вас закликаємо
Богу поклоніться,
Жарко помоліться.
Листівка з Благовіщенням (зображення: Pinterest)
***
З Благовіщенням вас вітаю!
Світлої радості щиро бажаю.
Хай янгол вам радість у дім принесе,
Складеться в житті хай чудово усе.
Гармонія буде в душі хай та в домі,
Здорові хай будуть всі рідні й знайомі,
Хай сонце у небі яскраво сіяє,
Господь хай надію у серце вселяє!
***
В день Благовіщення нехай
Наш з вами буде мирним край,
Хай кохання і добро,
Переважить в світі зло.
Хай Богородиця свята,
Береже ваше життя.
Привітання з Благовіщенням (зображення: Pinterest)
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Під час підготовки матеріалу використовувалися джерела: сайти Lux.fm та Pozdravok.