Благовещение 2025: красивые поздравления, стихи и открытки для родных и друзей

Благовещение - один из важнейших праздников. По старому стилю он празднуется 7 апреля. Поэтому в этот день обязательно нужно поздравить близких людей с праздником весны и обновления.

РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые открытки и поздравления своими словами, которые помогут поздравить всех знакомых с Благовещением.

Поздравления с Благовещением своими словами для СМС и Viber

Пусть в этот праздничный день ваше сердце наполнится еще большей любовью, а Пресвятая Богородица оберегает вас от всех невзгод. Пусть в ваш дом приходят только хорошие новости, свет и тепло. Желаю, чтобы в душе всегда царила искренность, а сердце радовалось от любви и счастья. С праздником Благовещения!

Как праздничный перезвон, пусть в ваши сердца войдут вера и благодать. Пусть над вами кружит любовь и радость, как голуби над храмами. Несите добро в мир, и оно вернется вам сторицей. Поддерживайте тех, кто нуждается в помощи, и пусть ваше милосердие принесет вам благословение. Пусть этот праздник подарит вам спокойствие, гармонию и Божью милость!

С Благовещением Пресвятой Богородицы! Именно в этот день Дева Мария услышала благую весть, которая изменила весь мир. Пусть и в ваших сердцах всегда будет место для светлых помыслов, искренней веры и добрых дел. Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше радостных известий, которые наполняют душу теплом и надеждой!

Искренне поздравляю вас с Благовещением! Пусть этот праздник напоминает о том, как важно ценить каждый день, верить в собственные силы и доверять Божьей воле. Пусть в вашем сердце всегда будет место для любви, а в жизни царят гармония и счастье. Желаю вам радости, мира и благословений на каждый день!

Как белый голубь, парящий в небесах, несет добрую весть, так и этот праздник пусть принесет в вашу жизнь тепло и благодать. Пусть каждый ваш день будет полон любви, радости и добрых событий. Богородица пусть бережет вас во всех делах, дарит спокойствие, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. Пусть вера никогда вас не оставляет, а Господне благословение сопровождает каждый ваш шаг!

Открытка-поздравление с Благовещением (изображение: Pinterest)

Радости, мира и добрых новостей в этот праздничный день! Пусть вера, любовь и надежда всегда наполняют вашу жизнь!

Поздравляю со светлым праздником! Пусть в вашем доме всегда царят покой, благополучие и Божья благодать!

Пусть это Благовещение принесет вам только благие вести, счастливые моменты и радостные встречи!

С праздником светлой веры и доброй надежды! Желаю вам искренней любви, верных друзей и тепла в сердце!

Пусть Богородица благословляет вас и вашу семью, наполняя жизнь гармонией, добром и благополучием!

Солнце засияло еще ярче - это Благовещение пришло! Пусть в вашем сердце пылает вера, в доме царит радость, а жизнь будет наполнена счастьем!

Пусть в этот день в ваш дом вместе с весенним теплом войдут мир, добро и гармония! Пусть на вашем пути будут только благословенные события!

Благодать Божья пусть окутывает вас, оберегая от всего плохого! Пусть ваше сердце наполняется радостью, а дом - светом любви!

Желаю вам в этот светлый праздник здоровья, гармонии, веры и добрых новостей! Пусть каждый день приносит вам радость и вдохновение!

Пусть Ангел-хранитель оберегает вас и вашу семью! Пусть в вашей жизни будет много счастливых мгновений, а душа всегда ощущает Божью благодать!

Открытка с поздравлением с Благовещением (изображение: Pinterest)

Поздравления с Благовещением в стихах на украинском

Радісних звісток,

Миру й добра

В свято чудове

Зичу вам я.

Міцного здоров’я,

Сонця й весни,

Любові, надії,

Віри й краси.

***

Нині Благовіщення

Всіх гріхів відпущення!

З святом всіх вітаємо

Й ми вас закликаємо

Богу поклоніться,

Жарко помоліться.

Открытка с Благовещением (изображение: Pinterest)

***

З Благовіщенням вас вітаю!

Світлої радості щиро бажаю.

Хай янгол вам радість у дім принесе,

Складеться в житті хай чудово усе.

Гармонія буде в душі хай та в домі,

Здорові хай будуть всі рідні й знайомі,

Хай сонце у небі яскраво сіяє,

Господь хай надію у серце вселяє!

***

В день Благовіщення нехай

Наш з вами буде мирним край,

Хай кохання і добро,

Переважить в світі зло.

Хай Богородиця свята,

Береже ваше життя.

Поздравления с Благовещением (изображение: Pinterest)