Благовещение 2025: красивые поздравления, стихи и открытки для родных и друзей
Благовещение - один из важнейших праздников. По старому стилю он празднуется 7 апреля. Поэтому в этот день обязательно нужно поздравить близких людей с праздником весны и обновления.
РБК-Украина (проект Styler) предлагает красивые открытки и поздравления своими словами, которые помогут поздравить всех знакомых с Благовещением.
Поздравления с Благовещением своими словами для СМС и Viber
- Пусть в этот праздничный день ваше сердце наполнится еще большей любовью, а Пресвятая Богородица оберегает вас от всех невзгод. Пусть в ваш дом приходят только хорошие новости, свет и тепло. Желаю, чтобы в душе всегда царила искренность, а сердце радовалось от любви и счастья. С праздником Благовещения!
- Как праздничный перезвон, пусть в ваши сердца войдут вера и благодать. Пусть над вами кружит любовь и радость, как голуби над храмами. Несите добро в мир, и оно вернется вам сторицей. Поддерживайте тех, кто нуждается в помощи, и пусть ваше милосердие принесет вам благословение. Пусть этот праздник подарит вам спокойствие, гармонию и Божью милость!
- С Благовещением Пресвятой Богородицы! Именно в этот день Дева Мария услышала благую весть, которая изменила весь мир. Пусть и в ваших сердцах всегда будет место для светлых помыслов, искренней веры и добрых дел. Желаю, чтобы в вашей жизни было как можно больше радостных известий, которые наполняют душу теплом и надеждой!
- Искренне поздравляю вас с Благовещением! Пусть этот праздник напоминает о том, как важно ценить каждый день, верить в собственные силы и доверять Божьей воле. Пусть в вашем сердце всегда будет место для любви, а в жизни царят гармония и счастье. Желаю вам радости, мира и благословений на каждый день!
- Как белый голубь, парящий в небесах, несет добрую весть, так и этот праздник пусть принесет в вашу жизнь тепло и благодать. Пусть каждый ваш день будет полон любви, радости и добрых событий. Богородица пусть бережет вас во всех делах, дарит спокойствие, вдохновение и уверенность в завтрашнем дне. Пусть вера никогда вас не оставляет, а Господне благословение сопровождает каждый ваш шаг!
Открытка-поздравление с Благовещением (изображение: Pinterest)
- Радости, мира и добрых новостей в этот праздничный день! Пусть вера, любовь и надежда всегда наполняют вашу жизнь!
- Поздравляю со светлым праздником! Пусть в вашем доме всегда царят покой, благополучие и Божья благодать!
- Пусть это Благовещение принесет вам только благие вести, счастливые моменты и радостные встречи!
- С праздником светлой веры и доброй надежды! Желаю вам искренней любви, верных друзей и тепла в сердце!
- Пусть Богородица благословляет вас и вашу семью, наполняя жизнь гармонией, добром и благополучием!
- Солнце засияло еще ярче - это Благовещение пришло! Пусть в вашем сердце пылает вера, в доме царит радость, а жизнь будет наполнена счастьем!
- Пусть в этот день в ваш дом вместе с весенним теплом войдут мир, добро и гармония! Пусть на вашем пути будут только благословенные события!
- Благодать Божья пусть окутывает вас, оберегая от всего плохого! Пусть ваше сердце наполняется радостью, а дом - светом любви!
- Желаю вам в этот светлый праздник здоровья, гармонии, веры и добрых новостей! Пусть каждый день приносит вам радость и вдохновение!
- Пусть Ангел-хранитель оберегает вас и вашу семью! Пусть в вашей жизни будет много счастливых мгновений, а душа всегда ощущает Божью благодать!
Открытка с поздравлением с Благовещением (изображение: Pinterest)
Поздравления с Благовещением в стихах на украинском
Радісних звісток,
Миру й добра
В свято чудове
Зичу вам я.
Міцного здоров’я,
Сонця й весни,
Любові, надії,
Віри й краси.
***
Нині Благовіщення
Всіх гріхів відпущення!
З святом всіх вітаємо
Й ми вас закликаємо
Богу поклоніться,
Жарко помоліться.
Открытка с Благовещением (изображение: Pinterest)
***
З Благовіщенням вас вітаю!
Світлої радості щиро бажаю.
Хай янгол вам радість у дім принесе,
Складеться в житті хай чудово усе.
Гармонія буде в душі хай та в домі,
Здорові хай будуть всі рідні й знайомі,
Хай сонце у небі яскраво сіяє,
Господь хай надію у серце вселяє!
***
В день Благовіщення нехай
Наш з вами буде мирним край,
Хай кохання і добро,
Переважить в світі зло.
Хай Богородиця свята,
Береже ваше життя.
Поздравления с Благовещением (изображение: Pinterest)
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При подготовке материала использовались источники: сайты Lux.fm и Pozdravok.