Благовещение Пресвятой Богородицы: главные традиции и запреты этого дня

Благовещение 2020 святкують сьогодні, 7 квітня (коллаж: РБК-Украина)

7 апреля православные празднуют Благовещение Пресвятой Богородицы

Благовещение Пресвятой Богородицы православные отмечают 7 апреля. По преданию в этот светлый праздник архангел Гавриил принес Деве Марии радостное известие (благую весть) о том, что она скоро родит Спасителя. Именно поэтому от 7 января (Рождества Христова) этот день отделяет ровно девять месяцев.

В этот день, всем, кто придерживается строгих правил Великого поста, разрешается послабление диеты. Можно себе позволить съесть рыбы, и выпить бокал вина.

Благовещение - один из важнейших праздников в христианстве, означающий благую весть о приближающемся освобождении народа от греха. Есть поверье, что, как и в Пасху, в этот день грешников не мучают в аду.

На Благовещение наши предки ходили в церковь освящать семена и саженцы, которые после праздника высаживали в землю. Урожай, полученный с них, считался благословенным. Сразу же после Благовещения можно было проводить весенне-полевые работы, ведь сам Господь "открывает" землю для сева.

На Благовещение есть одна очень красивая традиция - выпускать голубей. Ее корни уходят глубоко в древность, еще в дохристианские времена. Ранее это действие было связано с культом солнца и возвращением птиц. Позднее данный обычай приобрел религиозное содержание: голубь символизирующий душу, вылетая из клетки, освобождается от всех грехов и летит навстречу божьему свету, надеясь на спасение.

Сегодня отмечают Благовещение Пресвятой Богородицы

Главные приметы на Благовещение:

Если на Благовещение ночь теплая - весна будет дружная;

Какая погода на Благовещение, такая и на Пасху;

Благовещение без ласточек - холодная весна;

Если в этот день дождь - родится рожь;

Если на Благовещение ветер холодный - лето будет холодное, а если теплый - лето будет теплое.

Что нельзя делать в Благовещение:

На Благовещение запрещен труд на земле и обрезание деревьев.

В этот праздник не советуют давать в долг, чтобы не навлечь неудачи.

Отложите поездки, даже если они спланированы загодя.

Женщинам нельзя стричь и окрашивать волосы, шить, вязать.

Не стоит до вечера готовить еду.

Кстати, освященная на Благовещение вода может помочь справиться с болезнями.

Отметим, что украинские синоптики дали неожиданный прогноз погоды на Благовещение.