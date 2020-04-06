Благовещение: как отметить большой праздник во время карантина

Как отметить Благовещение (фото: коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной того, что верующим придется отмечать праздники не выходя из дома

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта и продлен до 24 апреля. При этом с сегодняшнего дня власти ужесточили карантинные мероприятия. Украинцам следует находится дома даже в большие религиозные праздники.

Во вторник, 7 апреля, Христиане отмечают Благовещение. В этом году торжество пришлось на шестую неделю Великого поста. Церковь издревле прославляет Благовещение как день начала спасения человечества. А народный календарь связывает праздник со многими запретами и обрядами.

В этот день верующие не едят мясных и молочных блюд, поскольку праздник приходится на Великий пост. Также на праздник люди старались не пропустить церковную службу. Но в этом году священники просят всех верующих помолиться у себя дома, принять участие в службе онлайн, поскольку церкви будут закрыты из-за карантина.

На Благовещение также не полагается ходить в гости. Праздник необходимо отмечать в узком семейном кругу. Более того, в былые времена люди боялись, что во время застолья в дверь постучит чужая женщина, которая, по поверьям, могла быть ведьмой. Поэтому, чтобы не разгневать соседей, женщины старались не выходить из дома. В этот праздник также нельзя работать, и начинать весенне-полевые работы.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали о том, что пенсионеры, ежемесячные пенсии которых не превышают 5 тысяч гривен, получат дополнительную тысячу гривен.