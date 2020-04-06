ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

Благовещение: как отметить большой праздник во время карантина

STYLERЖизнь    06.04.2020 - 22:01
Благовещение: как отметить большой праздник во время карантина
Как отметить Благовещение (фото: коллаж РБК-Украина)

Карантин в Украине стал причиной того, что верующим придется отмечать праздники не выходя из дома

Карантин в Киеве из-за коронавируса действует с 12 марта и продлен до 24 апреля. При этом с сегодняшнего дня власти ужесточили карантинные мероприятия. Украинцам следует находится дома даже в большие религиозные праздники.

Во вторник, 7 апреля, Христиане отмечают Благовещение. В этом году торжество пришлось на шестую неделю Великого поста. Церковь издревле прославляет Благовещение как день начала спасения человечества. А народный календарь связывает праздник со многими запретами и обрядами.

В этот день верующие не едят мясных и молочных блюд, поскольку праздник приходится на Великий пост. Также на праздник люди старались не пропустить церковную службу. Но в этом году священники просят всех верующих помолиться у себя дома, принять участие в службе онлайн, поскольку церкви будут закрыты из-за карантина.

На Благовещение также не полагается ходить в гости. Праздник необходимо отмечать в узком семейном кругу. Более того, в былые времена люди боялись, что во время застолья в дверь постучит чужая женщина, которая, по поверьям, могла быть ведьмой. Поэтому, чтобы не разгневать соседей, женщины старались не выходить из дома. В этот праздник также нельзя работать, и начинать весенне-полевые работы.

Напомним, что в Пенсионном фонде рассказали о том, что пенсионеры, ежемесячные пенсии которых не превышают 5 тысяч гривен, получат дополнительную тысячу гривен.

На Пасху богослужения не отменят и будут транслировать в прямом эфире Он не был источником заражения: новые детали о погибшем от коронавируса священнике
Новости Украины ПраздникиКоронавирус
Lite
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь