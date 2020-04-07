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Благовіщення Пресвятої Богородиці: головні традиції і заборони цього дня

STYLERЖиття    07.04.2020 - 06:01
Благовіщення Пресвятої Богородиці: головні традиції і заборони цього дня
Благовіщення 2020 святкують сьогодні, 7 квітня (колаж: РБК-Україна)

7 квітня православні святкують Благовіщення Пресвятої Богородиці

Благовіщення Пресвятої Богородиці православні відзначають 7 квітня. За переказами в це світле свято архангел Гавриїл приніс Діві Марії радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя. Саме тому від 7 січня (Різдва Христового) цей день відокремлює рівно дев'ять місяців.

В цей день, усім, хто дотримується суворих правил Великого посту, дозволяється послаблення дієти. Можна собі дозволити з'їсти риби, і випити келих вина.

Благовіщення - одне з найважливіших свят у християнстві, що означає благу звістку про наближення звільнення народу від гріха. Є повір'я, що, як і Великдень, в цей день не мучать грішників у пеклі.

На Благовіщення наші предки ходили до церкви освячувати насіння і саджанці, які після свята висаджували в землю. Урожай, отриманий з них, вважався благословенним. Відразу ж після Благовіщення можна було проводити весняно-польові роботи, адже сам Господь "відкриває" землю для сівби.

На Благовіщення є одна дуже гарна традиція – випускати голубів. Її коріння сягає глибоко в давнину, ще в дохристиянські часи. Раніше ця дія була пов'язана з культом сонця і поверненням птахів. Пізніше звичай набув релігійний зміст: голуб, який символізує душу, вилітаючи з клітки, звільняється від усіх гріхів і летить назустріч божому світлу, сподіваючись на порятунок.

Благовіщення Пресвятої Богородиці: головні традиції і заборони цього дня

Сьогодні відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці

Головні прикмети на Благовіщення:

  • Якщо на Благовіщення ніч тепла - весна буде дружна;
  • Яка погода на Благовіщення, така і на Великдень;
  • Благовіщення без ластівок - холодна весна;
  • Якщо в цей день дощ - народиться жито;
  • Якщо на Благовіщення холодний вітер - літо буде холодне, а якщо тепла - буде тепле літо.

Що не можна робити у Благовіщення:

  • На Благовіщення заборонено працю на землі і обрізання дерев.
  • В це свято не радять давати в борг, щоб не накликати невдачі.
  • Відкладіть поїздки, навіть якщо вони сплановані заздалегідь.
  • Жінкам не можна стригти і фарбувати волосся, шити, в'язати.
  • Не варто до вечора готувати їжу.

До речі, освячена на Благовіщення вода може допомогти впоратися з хворобами.

Відзначимо, що українські синоптики дали несподіваний прогноз погоди на Благовіщення.

Благовіщення в 2020 році: коли відзначаємо, всі традиції і заборони свята Благовіщення 2020: коли святкувати і що суворо заборонено робити
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