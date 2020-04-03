Благовещение 2020: когда праздновать и что строго запрещено делать

Благовещение 2020 (коллаж: РБК-Украина)

Благовещение связано с разными традициями, приметами и запретами

Благовещение 2020 по православной традиции украинцы отпразднуют уже во вторник, 7 апреля. Полное название великого праздника звучит как Благовещение Пресвятой Богородицы. С чем связан этот праздник, что можно и нельзя делать в этот день, приметы - в материале Styler.

7 апреля христиане восточной традиции радуются, поскольку в этот день архангел Гавриил принес Деве Марии радостное известие (благую весть) о том, что она скоро родит Спасителя. Именно поэтому от 7 января (Рождества Христова) этот день отделяет ровно девять месяцев.

Что можно сделать в этот день, традиции праздника

7 апреля тем, кто придерживается строгих правил Великого поста, разрешается послабление диеты. Можно себе позволить съесть рыбы, и выпить бокал вина.

На Благовещение ходили в церковь освящать семена и саженцы, которые после праздника высаживали в землю. Урожай, полученный с них, считался благословенным.

Сразу же после Благовещения можно было проводить весенне-полевые работы, ведь сам Господь "открывает" землю для сева.

Строгие запреты на Благовещение

Категорически запрещается работать. Существует даже поговорка: "На Благовещение птица гнезда не вьет, а девица косы не плетет".

Нельзя одалживать ничего - ни предметы, ни деньги; запрещено заниматься рукоделием.

Также запрещено охотиться, проводить шумные гуляния, веселиться.

Нельзя надевать новую одежду, зажигать в доме свечи и что-либо крутить в руках (нитки, прически и так далее).

Народные приметы на 7 апреля

Какой будет погода на Благовещение - такая и на Пасху. Но если в этот день очень тепло, то на Пасху возможен сильный холод.

Ветер и туман на 7 апреля - год будет неурожайным.

Снег на Благовещение - к неурожаю.

Если в этот день идет дождь - осенью будет много грибов.

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