Благовіщення 2020: коли святкувати і що суворо заборонено робити

Благовіщення пов'язано з різними традиціями, прикметами і заборонами
Благовіщення 2020 за православною традицією українці відсвяткують вже у вівторок, 7 квітня. Повна назва великого свята звучить як Благовіщення Пресвятої Богородиці. З чим пов'язане це свято, що можна і не можна робити в цей день, прикмети - в матеріалі Styler.
7 квітня християни східної традиції радіють, оскільки в цей день архангел Гавриїл приніс Діві Марії радісну звістку (благу вістку) про те, що вона скоро народить Спасителя. Саме тому від 7 січня (Різдва Христового) цей день відокремлює рівно дев'ять місяців.
7 квітня тим, хто дотримується суворих правил Великого посту, дозволяється послаблення дієти. Можна собі дозволити з'їсти риби, і випити келих вина.
На Благовіщення ходили до церкви освячувати насіння і саджанці, які після свята висаджували в землю. Урожай, отриманий з них, вважався благословенним.
Одразу ж після Благовіщення можна було проводити весняно-польові роботи, адже сам Господь "відкриває" землю для сівби.
Категорично забороняється працювати. Існує навіть приказка: "На Благовіщення птах гнізда не в'є, а дівка коси не плете".
Не можна нічого позичати - ні предмети, ні гроші; заборонено займатися рукоділлям.
Також заборонено полювати, проводити галасливі гуляння, веселитися.
Не можна вбиратися в новий одяг, запалювати в будинку свічки і що-небудь крутити в руках (нитки, зачіски і так далі).
Раніше ми писали, які кімнатні рослини приносять в дім здоров'я.