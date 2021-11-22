Благотворительность - это не только деньги. 7 способов нематериальной помощи к Щедрому вторнику

Однако во всем мире есть и применяются и другие способы помогать. Во многих странах активно развивается волонтерство, а бизнесмены и знаменитости, кроме денежных пожертвований, принимают участие в благотворительных миссиях. Например, Анджелина Джоли 20 июня 2021 года посетила лагерь беженцев в Буркина-Фасо, чтобы привлечь внимание общественности к проблеме терроризма в Африке.

Деньги - важный, но не единственный механизм помощи. Поэтому в канун Всемирного дня благотворительности - Щедрого вторника, который состоится 30 ноября, подготовили для читателей 7 способов сделать мир лучше, не раскрывая кошелька.

Помочь временем

Многие благотворительные организации плодотворно работают благодаря усилиям волонтеров. Кроме средств, организациям нужны помощники, а многим бенефициарам - внимание и помощь. Например, приют для животных Gaia на своем сайте рассказывает, что им не хватает рук для отлова и обработки животных, выгула собак и сопровождения их в ветклиники общественным транспортом.

Каждый может выбрать инициативу по своему вкусу и уровню возможностей. Помощь в столовых, посещение людей пожилого возраста, высадка деревьев и другие волонтерские активности можно подобрать на портале Украинской Волонтерской Службы.

Помочь профессиональными навыками

Те, у кого есть специальные навыки - например, копирайтинг, приготовление пищи или фотографии могут предложить свои услуги некоммерческим организациям или непосредственно нуждающимся безвозмездно. Многие благотворительные, некоммерческие и правозащитные организации имеют специальные нужды, но не могут позволить себе нанять профессиональный персонал.

Так, организация Pro Bono Club Ukraine (PBCU) помогает экспертам и бизнесу объединяться с общественным сектором. На портале специалист может найти проект по душе и поддержать его своими профессиональными знаниями.

Станьте донором

По статистике ВОЗ, каждый третий житель планеты хотя бы раз в жизни нуждается в переливании компонентов крови. А в Украине уже давно наблюдается дефицит донорской крови - об этом в своем Телеграмм-канале сообщает Министерство здравоохранения Украины и призывает сдавать кровь, рассказывать об этом и развивать культуру донорства в Украине.

Действительно, сдача крови в донорском центре - это несколько часов, которые могут спасти чью-то жизнь. Чтобы это было удобно, существуют такие инициативы, как ZdaiBlood - они отвечают на вопросы, помогают найти ближайший центр и координируют, как лучше до него добраться.

Отдать лишние вещи

Один из способов помочь и при этом не потратить средства - это отдать то, что у вас уже есть. Вы можете отсортировать свою одежду, обувь, мебель, игрушки, книги, отобрать сохранившиеся в хорошем состоянии или вообще не использовались и отдать их тем, кто в этом нуждается.

Например, книги можно сдать в фонд Дарьи Жолдак. Организация популяризирует чтение, развивает украинский язык, а также помогает детским домам и больницам. Собранная литература попадает в больницы и интернаты.

Поддерживать социально ответственный бизнес

Даже если у вас может не быть денег на пожертвования, вы все равно приобретаете товары общего пользования: одежду, продукты, средства личной гигиены. Старайтесь поддерживать те бренды, которые не вредят экологии, предоставляют достойные условия труда своим работникам и жертвуют часть дохода на благотворительность.

Также кофейни, кафе и магазины запускают акции вместе с благотворительными организациями. Например, AmazonSmile жертвует процент от покупки в выбранную вами благотворительную организацию, а сеть супермаркетов АТБ вместе с фондом "Таблеточки" запустила акцию в поддержку онкобольных детей.

Перечислить на благотворительность кэшбек или накопленные бонусы

Некоторые компании позволяют не использовать накопленные бонусы за покупки, кэшбек или мили и передают их на благотворительность. Например, в приложении Монобанка пользователи могут через несколько секунд перечислить кэшбек в пользу одной из пяти благотворительных организаций: "Таблеточки", "Кураж", UBMDR, Kiddo и "Украина без мусора".

Поддержать информационно

Простой способ помочь любимой благотворительной организации, или поддержать инициативу – рассказать о ней. Ведь чем больше людей охватит, тем больше помощи сможет собрать. Вы можете написать собственное сообщение в социальной сети или сделать репост о важной инициативе.

Так, до Щедрого вторника стартовала информационная кампания "Добро должно звучать громко" - участников призывают рассказывать о своих добрых делах креативным способом. Благотворителям на сайте предлагается получить или собственноручно написать стихотворение об избранном виде благотворительности и распространить его в Фейсбуке или в Инстаграмме с хештегами #ЩедрыйВторник #ДоброМаєЗвучатиГолосно.

Следовательно, каждый из приведенных примеров можно использовать как самостоятельно, так и совмещая с денежными донациями. Как видите, помогать не только деньгами несложно: в Украине работает много организаций, которые координируют нематериальную помощь - от сдачи книг до сдачи крови.

Не существует наиболее эффективного способа помогать - каждый из названных вариантов необходим и нужен. А делать добро можно даже с очень ограниченным бюджетом.