Благодійність - це не тільки гроші. 7 способів нематеріальної допомоги до Щедрого вівторка

Однак у всьому світі існують та застосовуються й інші способи допомагати. У багатьох країнах з активно розвивається волонтерство, а бізнесмени та знаменитості, окрім грошових пожертв, беруть участь у благодійних місіях. Наприклад, Анджеліна Джолі 20 червня 2021 року відвідала табір біженців у Буркіна-Фасо, аби привернути увагу громадськості до проблеми тероризму в Африці.

Гроші - важливий, але не єдиний механізм допомоги. Тож напередодні Всесвітнього дня благодійності - Щедрого вівторка, який відбудеться 30 листопада, підготували для читачів 7 способів зробити світ краще, не розкриваючи гаманця.

Допомогти часом

Багато благодійних організацій плідно працюють завдяки зусиллям волонтерів. Окрім коштів, організаціям потрібні помічники, а багатьом бенефіціарам - увага та допомога. Наприклад, притулок для тварин Gaia на своєму сайті розповідає, що їм не вистачає рук для вилову та обробки тварин, вигулу собак та супроводу їх до ветклінік громадським транспортом.

Кожен може обрати ініціативу за своїм смаком та рівнем можливостей. Допомога в їдальнях, відвідування людей літнього віку, висадка дерев - ці та інші волонтерські активності можна підібрати на порталі Української Волонтерської Служби.

Допомогти професійними навичками

Ті, у кого є спеціальні навички - наприклад, копірайтингу, приготування їжі або фотографії можуть запропонувати свої послуги некомерційним організаціям або безпосередньо тим, хто їх потребує, безоплатно. Багато благодійних, некомерційних та правозахисних організацій мають спеціальні потреби, але не можуть дозволити собі найняти професійний персонал.

Так, організація Pro Bono Club Ukraine (PBCU) допомагає експертам та бізнесу об’єднуватись з громадським сектором. На порталі спеціаліст може знайти проєкт до душі та підтримати його своїми професійними знаннями.

Стати донором

За статистикою ВОЗ, кожен третій житель планети хоча б раз за життя потребує переливання компонентів крові. А в Україні вже давно спостерігається дефіцит донорської крові — про це у своєму Телеграм-каналі повідомляє Міністерство охорони здоров’я України та закликає здавати кров, розповідати про це та розвивати культуру донорства в Україні.

Справді, здача крові у донорському центрі - це кілька годин, які можуть врятувати чиєсь життя. Щоб це було зручно, існують такі ініціативи, як ZdaiBlood - вони відповідають на питання, допомагають знайти найближчий центр та координують, як краще до нього дістатися.

Віддати зайві речі

Один зі способів допомогти та при цьому не витратити кошти - це віддати те, що у вас уже є. Ви можете відсортувати свій одяг, взуття, меблі, іграшки, книжки, відібрати ті, що збереглися у гарному стані, або взагалі не використовувалися, та віддати їх тим, хто цього потребує.

Наприклад, книжки можна здати до фундації Дарини Жолдак. Організація популяризує читання, розвиває українську мову, а також допомагає дитячим будинкам та лікарням. Зібрана література потрапляє до лікарень та інтернатів.

Підтримувати соціально відповідальний бізнес

Навіть якщо у вас може не бути грошей на пожертви, ви все одно купуєте товари загального користування: одяг, продукти, засоби особистої гігієни. Намагайтеся підтримувати ті бренди, які не шкодять екології, надають гідні умови праці своїм працівникам та жертвують частину доходу на благодійність.

Також деякі кав’ярні, кафе та магазини запускають акції разом з благодійними організаціями. Наприклад, AmazonSmile жертвує відсоток від покупки до обраної вами благодійної організації, а мережа супермаркетів АТБ разом з фондом "Таблеточки" запустила акцію на підтримку онкохворих дітей.

Перерахувати на благодійність кешбек або накопичені бонуси

Деякі компанії дозволяють не використовувати накопичені бонуси за покупки, кешбек, або милі та передають їх на благодійність. Наприклад, у додатку Монобанку користувачі можуть за кілька секунд перерахувати кешбек на користь однієї з п’яти благодійних організацій: "Таблеточки", Кураж, UBMDR, Kiddo та "Україна без сміття".

Підтримати інформаційно

Простий спосіб допомогти улюбленій благодійній організації, або підтримати ініціативу - розповісти про неї. Адже чим більше людей вона охопить, тим більше допомоги зможе зібрати. Ви можете написати власний допис у соціальній мережі, або зробити репост про важливу ініціативу.

Так, до Щедрого вівторка стартувала інформаційна кампанія "Добро має звучати голосно" - учасників закликають розповідати про свої добрі справи креативним способом. Благодійникам на сайті пропонується отримати або власноруч написати вірш про обраний вид благодійності та поширити його у Фейсбуці або в Інстаграмі з хештегами #ЩедрийВівторок #ДоброМаєЗвучатиГолосно.

Отже, кожен з наведених прикладів можна використовувати як самостійно, так і поєднуючи з грошовими донаціями. Як бачите, допомагати не тільки грошима нескладно: в Україні працює багато організацій, які координують нематеріальну допомогу - від здачі книжок до здачі крові.

Не існує найбільш ефективного способу допомагати - кожен з названих варіантів необхідний і потрібний. А робити добро можна навіть з дуже обмеженим бюджетом.