В Украине проходит День добрых дел

День добрых дел #ЩедрыйВторник

Акция добрых инициатив в стране проходит уже третий год подряд

1 декабря в Украине в третий раз проходит День добрых дел #ЩедрыйВторник. Это часть глобального благотворительного движения #GivingTuesday, зародившегося в США, цель которого – вовлечь как можно людей в филантропические инициативы.

В Zagoriy Foundation, фонде, ставшим одним из инициаторов Щедрого вторника, отметили, что для того, чтобы присоединиться к акции, достаточно сделать любое доброе дело. Помогать можно не только финансово, но также знаниями, навыками и талантами.

"На данный момент в Украине в рамках Щедрого вторника зарегистрировано уже более 200 благотворительных инициатив. Найти интересную инициативу или зарегистрировать собственную можно на Карте добра. А для тех, кто все еще не знает, какое доброе дело сделать - можно приобщиться к фандрейзинговому марафону, который проходит на платформе dobro.ua, приобрести сувенирную продукцию на сайтах благотворительных фондов, которым доверяете, или, скажем, предложить пожилым соседям помочь с оплатой коммунальных платежей онлайн. Выбор хороших дел не ограничен", - говорится в сообщении.

В фонде также отметили, что всеукраинский День добрых дел уже третий год подряд поддерживают школьники. Они проходят Уроки доброты, которые организованы фондом "Запорука" совместно с Zagoriy Foundation. Для координации их инициатив было создано новое направление - #ЩедрийВівторокДіти.

Всего, по данным Zagoriy Foundation с 2018 года к Щедрому вторнику присоединились сотни тысяч украинцев, среди которых - 80 000 школьников из более 300 школ из разных регионов.

"Щедрый вторник - это день, когда люди объединяются и показывают, как системный подход к благотворительности меняет мир, - комментирует координатор Щедрого вторника Любовь Раинчук - Конечно, из-за пандемии большинство акций происходит онлайн, но мы не перестаем радоваться креативности украинцев и их желанию участвовать во всемирном движении добра".

Глобальное движение #GivingTuesday возникло в США в 2012 году. Его поддерживают, в частности, такие корпорации, как Facebook и PayPal, которые за последние три года направили на инициативы движения более $200 млн. В 2019 году благодаря #GivingTuesday удалось собрать более миллиарда долларов по всему миру.

В Украине в прошлом году в ходе Щедрого вторника на благотворительные цели было собрано 20 миллионов гривен. В целом, по данным исследования украинского центра изучения общественного мнения "Социоинформ", среди украинцев интерес к благотворительности значительно вырос.

Всеукраинский День добрых дел #ЩедрыйВторник как часть #GivingTuesday впервые прошел в 2018 году. Движение появилось благодаря инициативной группе в составе Zagoriy Foundation, Благотворительного фонда "Таблеточки", "Клуба Добродіїв", а также Украинского форума благотворителей.