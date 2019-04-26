Благодатный огонь: раскрыта важная тайна

Пасха 2019 – праздник, который является очень важным для множества верующих по всему миру. В том числе – для православных украинцев. В православной традиции Пасху 2019 отмечают в воскресенье 28 апреля.

С праздником Пасхи тесно связана история схождения Благодатного огня за день до праздника. В субботу, за день до Пасхи, православные всего мира ждут схождения священного огня в Иерусалиме.

Главные обряды, связанные с Благодатным огнем

Каждый год в Великую субботу, которую отмечают ровно за день до Пасхи, в Иерусалимском храме Гроба Господня происходит схождение Благодатного огня.

Схождению огня обычно предшествует богослужение. В нем, как правило, участвуют группы от Иерусалимского патриархата Армянской апостольской церкви, от Коптской и Сирийской церквей, а также представители Иерусалимской православной церкви.

Фото: Благодатный огонь 2019 (Getty Images)

Кстати, накануне Великой субботы в пятницу вечером среди верующих принято собираться в храме Гроба Господня. Там проходит специальное богослужение. Его заканчивают крестным ходом в Кувуклию.

При этом в храме гасят все свечи, а верующие замирают в ожидании великого чуда.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (Getty Images)

Что символизирует Благодатный огонь?

Считается, что он является древнейшим символом нерукотворного света Воскресения Христова. О нем говорил еще апостол Петр. Кроме того, Благодатный огонь является сакральной святыней для верующих. Появление священного огня накануне Пасхи считается чудом.

Какую тайну раскрыл священник?

В прошлом 2018-м году представитель армянской патриархии Самуил Агоян поделился в одном из интервью информацией о том, как на самом деле зажигается священный огонь. Он сам три раза присутствовал при этом.

Как появляется Благодатный огонь (Getty Images)

Священнослужитель заявил, что патриархи зажигают связки восковых свечей от масляной лампады. Он добавил, что "Бог творит чудеса, но не на потеху людям", и ничего мистического в этом процессе, оказывается, нет.

"У них есть связки свечей, мы называем их факелами, и они поджигают их от масляной свечи и представляют его как благодатный огонь. Мы верим в чудеса, но я был там три раза, и это не чудо", – рассказал в интервью Самуил Агоян.

Схождение Благодатного огня в Иерусалиме (Getty Images)

Как выяснилось, против чудотворности явления Благодатного огня категорически выступала католическая церковь. Так, в далеком 1238 году с несогласием выступил Папа Римский Григорий IX.

Современные исследователи религии и появления огня уверены, что огонь можно добыть искусственным путем, но при этом они также не исключают и самовозгорания химических смесей и специфических веществ.

Напомним, ранее мы писали о том, что категорически нельзя делать в преддверии Пасхи 2019.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды на Пасху 2019. Они заявили, что во многих регионах Украины в эти выходные ожидаются дожди.