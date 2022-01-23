Как благодаря фото узнать, что мужчина готов к серьезным отношениям

По словам экспертов, к серьезным отношениям готовы те мужчины, у которых в профайле вы увидите фото с детьми, если они у них есть, и с домашними питомцами.

Такие снимки говорят о том, что мужчина готов брать ответственность за потенциальную партнершу. Исследователи также отметили, что наличие детей и домашних животных требует больших финансовых трат и говорит о материальном статусе мужчины.

Привычки, которые могут повысить привлекательность мужчин в глазах женщин

Носите красный. Этот совет является универсальным. Дело в том, что и женщины, и мужчины реагируют на красный цвет одинаково. Красный всегда выделяется на фоне других цветов.

Будьте угрюмым. Канадские ученые выяснили, что веселые мужчины менее привлекательны для женщин, чем серьезные или даже угрюмые (на самом деле гордые и сильные).

Повышайте тестостерон. У мужчин, у которых высокий уровень тестостерона, лучшая иммунная система. При этом они привлекают больше женщин. Чтобы повысить тестостерон, эксперты советуют ходить в спортзал.

Касайтесь. Обнимайтесь или хотя бы обмениваясь рукопожатиями с потенциальной партнершей. Но не злоупотребляйте этим с незнакомыми людьми.

Будьте любознательным. Слушайте и интересуйтесь, о чем вам говорят: это повышает ваш кругозор и делает вас внимательным в глазах окружающих.