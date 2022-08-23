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Благодарим сердцем: в Украине запускают масштабный флешмоб для поддержки медиков

Коллаж РБК-Украина: в Украине запускают флешмоб, чтобы поддержать медиков
Автор: Владимир Костырин

В министерстве здравоохранения Украины призывают граждан присоединяться к флешмобу, для выражения благодарности медикам за их работу и отвагу во время российской полномасштабной войны.

Об этом 23 августа говорится в сообщении ведомства на странице в Facebook.

Общеукраинский флешмоб объявлен ко Дню Независимости, 24 августа, в рамках проекта от Минздрава и ВОЗ "Благодарим сердцем".

"31 год подряд наши медики без устали берегут здоровье украинцев. А последние полгода работают в сложных условиях полномасштабной войны, чтобы сердца украинцев продолжали биться", - говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что украинские медики остаются на посту во время вражеских обстрелов городов, оперируют, когда их больницы - под атакой российских захватчиков.

"Едут туда, где нужна помощь, когда вокруг все пылает. Они спасают жизнь, часто - рискуя собственной. В День Независимости важно сказать медицинским работникам: "Спасибо за то, что поддерживаете сердцебиение страны!"" - пишут в Минздраве.

Как присоединиться к флешмобу

  • каждый желающий приобщиться к такому флешмобу могут в социальных сетях создать сообщение с благодарностью медикам,
  • к посту следует добавить хештег #благодарим_сердцем,
  • при желании - такое сообщение можно проиллюстрировать картинкой (https://bit.ly/medhearts_in_ua),
  • а также можно поддержать медицинскую систему донатом на платформе UNITED24 https://u24.gov.ua/donate/humanitarian

Напомним, ранее глава Минздрава Виктор Ляшко назвал потери медицинской системы за время войны.

Также добавим, что перед этим РБК-Украина сообщало о блокировании оккупантами доставки лекарств, в захваченные россиянами медицинские учреждения.

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Министерство здравоохранения Украинымедикиврачи