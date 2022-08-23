Благодарим сердцем: в Украине запускают масштабный флешмоб для поддержки медиков

Общеукраинский флешмоб объявлен ко Дню Независимости, 24 августа, в рамках проекта от Минздрава и ВОЗ "Благодарим сердцем".

"31 год подряд наши медики без устали берегут здоровье украинцев. А последние полгода работают в сложных условиях полномасштабной войны, чтобы сердца украинцев продолжали биться", - говорится в публикации.

В ведомстве отметили, что украинские медики остаются на посту во время вражеских обстрелов городов, оперируют, когда их больницы - под атакой российских захватчиков.

"Едут туда, где нужна помощь, когда вокруг все пылает. Они спасают жизнь, часто - рискуя собственной. В День Независимости важно сказать медицинским работникам: "Спасибо за то, что поддерживаете сердцебиение страны!"" - пишут в Минздраве.

Как присоединиться к флешмобу