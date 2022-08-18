Ляшко назвал потери медицинской системы за время войны

С начала полномасштабного вторжения РФ на Украины повреждено 906 учреждений здравоохранения, из них полностью разрушено 123 объекта.

Министр также отметил, что на поврежденных объектах будет работать комиссия, и, возможно, количество разрушенных увеличится. Потому что иногда визуально выглядит так, что заведение можно восстановить, но после комплексной оцени ситуация меняется..

"Сегодня не со всей территории Украины мы можем получить информацию, потому что нет доступа, чтобы реально посмотреть и оценить. В качестве примера привожу Мариуполь: по предположениям мы понимаем степень повреждения учреждений здравоохранения, не оценив, потому что не было доступа на территорию", - заявил министр.

Сколько ранено и убито медицинских работников

Ляшко отметил, что с 24 февраля убито 18 гражданских медицинских работников, это без количества тех, кто был мобилизован в Вооруженные силы Украины и работает либо в Медицинских силах ВСУ, либо как военнослужащий с автоматом в руках. Кроме того, 59 гражданских медиков сейчас имеют сложные ранения и проходят лечение.

Сколько уничтожено аптек и карет скорой помощи

С начала полномасштабного вторжения России из стоя выведены 87 карет скорой помощи – обстреляны, повреждены осколками – сейчас они не на маршруте. И 241 скорую оккупанты забрали, мы не знаем, в каком они состоянии. Кроме того, 47 аптек полностью разрушены, это в основном частные объекты. Всего же повреждены 505 аптек.